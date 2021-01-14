Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Ocak 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Ocak 2021 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Ocak 2021 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "YENİAY FARKLI SÜREÇLERİN KAPISINI ARALIYOR" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 OCAK 2021 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş – Plüton kavuşumu; Teknoloji konusunda ülkemizin gençlerinden yeni fikirler çıkmaya başlarken, çocuklar ve hayvan haklarıyla ilgili yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dünyadaki popüler tarikatların ülkemizdeki farklı görüntülerine şahitlik edebiliriz.

Koç: Ay boşlukta hareket ediyor. İnsanlar ile olan iletişimin seni iş hayatında farklı yerlere taşıyabilir.

Boğa: Eğitimine devam eden bir Boğa burcuysan, bugünlerde eğitimine yurt dışında devam etmek isteyebilirsin.

İkizler: Yalnız bir İkizler burcuysan, hareketli bir döneme adım atacaksın. Senden hoşlandığını söyleyen birisi ile yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin.

Yengeç: Zihnini geliştirmek için çeşitli uygulamalar satın alabilirsin. Kişisel gelişimine yönelik alacağın kararlar ile hayatını şekillendirebilirsin.

Aslan: Çevrendeki insanlardan zarar görmüş olman, yeni arkadaşlıklara karşı şüpheci olmana sebep oldu. Eskisi kadar duygularını kolay ifade etmiyorsun.

Başak: Sabırsız tavrın yakın çevrenin dikkatini çekecek. İş yerinde üzerinde çalıştığın bir proje varsa, mesain bitmeden tamamlamak için var gücünle çalışacaksın.