Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Ocak 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Ocak 2021 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Ocak 2021 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "YENİAY FARKLI SÜREÇLERİN KAPISINI ARALIYOR" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş – Plüton kavuşumu; Teknoloji konusunda ülkemizin gençlerinden yeni fikirler çıkmaya başlarken, çocuklar ve hayvan haklarıyla ilgili yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dünyadaki popüler tarikatların ülkemizdeki farklı görüntülerine şahitlik edebiliriz.
Koç: Ay boşlukta hareket ediyor. İnsanlar ile olan iletişimin seni iş hayatında farklı yerlere taşıyabilir.
Boğa: Eğitimine devam eden bir Boğa burcuysan, bugünlerde eğitimine yurt dışında devam etmek isteyebilirsin.
İkizler: Yalnız bir İkizler burcuysan, hareketli bir döneme adım atacaksın. Senden hoşlandığını söyleyen birisi ile yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin.
Yengeç: Zihnini geliştirmek için çeşitli uygulamalar satın alabilirsin. Kişisel gelişimine yönelik alacağın kararlar ile hayatını şekillendirebilirsin.
Aslan: Çevrendeki insanlardan zarar görmüş olman, yeni arkadaşlıklara karşı şüpheci olmana sebep oldu. Eskisi kadar duygularını kolay ifade etmiyorsun.
Başak: Sabırsız tavrın yakın çevrenin dikkatini çekecek. İş yerinde üzerinde çalıştığın bir proje varsa, mesain bitmeden tamamlamak için var gücünle çalışacaksın.
Terazi: Aşk hayatında dalgalanmalı günleri geride bıraktın. Şu anki birlikteliğinin bozulmaması için her türlü fedakârlığı yapıyorsun.
Akrep: Ay boşlukta hareket ediyor. Halsiz olduğun bir güne merhaba diyebilirsin. Bütün günü evde geçirerek, günü tamamlama isteyebilirsin.
Yay: İş hayatında beklediğin fırsatlar karşına bir türlü karşına çıkmamış olabilir. Ama yelkenleri suya indirmek yok.
Oğlak: Bugün Ay boşlukta hareket ediyor. Evden çalışmak, kendini daha fazla yorgun hissetmene sebep oluyor.
Kova: Ay boşlukta hareket edecek. Bugün iş hayatına yeni başlayan birine işle ilgili tecrübelerini aktarırken kendini bulabilirsin.
Balık: Akrabalarından beklemediğin bir telefon ile güne başlayabilirsin. Alacağın bir haber ile sevincini gizlemeyecek ve mutlu halini herkese göstermek isteyeceksin.
YENİAY FARKLI SÜREÇLERİN KAPISINI ARALIYOR
Yeniay gerçekleşirken, toprak burcunda hareket eden Mars, Kova burcundaki yolculuğuna yeni başlamış olan Satürn ile 90'lık yapıyor olacak. Henüz yeni taşındıkları burçlarda 90'lık yapacak olan bu iki malefik gezegen, ülkemizde geçmişteki siyasi konuları tekrar gündeme getireceğini işaret ediyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan bir takım siyasi gelişmeler eş zamanlı olarak yaşanırken Yeniay'ın etkisiyle gündemin tamamen değiştiğine tanıklık edebiliriz. Gök kubbe siyaset alanından, kamuya, kamudan özel sektörlere kadar etkilenen bir sürecin çanlarını Yeniay'ın çalacağını işaret ediyor.
Geçmiş ve Gelecek Karşılaştırması Yapabiliriz
Ayın 13'ünde gerçekleşecek olan Yeniay, ülkemizin natal haritasında etkili ve baskın olacak. Gökyüzü Yeniay'ın, aslında tüm yılın gündemini de belirleyecek güçte olduğunu işaret ediyor. Ocak ayının 13'ünde gerçekleşecek olan Yeniay ile birlikte malefik gezegenlerin aktif olacağı bir dönem bizleri bekliyor olacak. Oğlak burcundaki bu Yeniay, geçmiş ile geleceğin sentezini yaptıracak bizlere… Özellikle de Türk siyasetinde ardı ardına yaşanacak olaylara gebeyiz.
Dalgın ve Yorgun Halinizi Hissedeceksiniz
Kişisel hayatlarınızdaki durgunlukların sebebini, günlerdir ve haftalardır evlere kapanmış olmanın getirdiği atalet olduğunu düşünebilirsiniz. Yeniay, günlük işlerinizi var gücünüzle gerçekleştirirken bile üzerinizdeki dağınıklık, yorgunluk halini hissedeceğinizi vurguluyor. Bütün bu yaşadıklarınızı son 1 buçuk yıldır kullandığım 'atalet' kelimesini de içsel olarak hissedip, yaşadığınızı fark edeceksiniz. Gerçekleşecek olan Yeniay'da, eski defterlerin açıldığını fark edecek ve geçmişe döneceksiniz.
Yılın İlk Yeniayı Nelere Dikkat Çekiyor?
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