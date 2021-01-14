Demet Akalın ve Okan Kurt tekrar evlenecek mi? Bu iddia çok konuşulacak…

Pandemi döneminin yükselen yıldızı kuşkusuz astrologlar oldu!
Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan isimlerden biri de Özlem Recep.
Geçmişte de birçok tahmini doğru çıkan Recep, "Demet Akalın ile Okan Kurt, Şubat ile Temmuz ayları arasında tekrar nikah masasına oturacak" dedi.
Ünlü astrolog, Serenay Sarıkaya için de bir öngörüde bulundu:
"Sarıkaya, uluslararası nitelikte bir projeye imza atabilir.
Aşk ve sevgi konularında Ocak ve Şubat aylarında zorluklar yaşasa da bu aylarda üzüldüğü konuların Haziran ayında lehine döneceğini görecek.