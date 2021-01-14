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ve tekrar evlenecek mi? Bu iddia çok konuşulacak…

ile , Nisan 2012'de evlenmiş, 11 Eylül 2018'de boşanmıştı. Ayrılığın nedeni ise Okan Kurt'un aile şirketinin borçları yüzünden Demet Akalın'ın villasına haciz gelmesiydi. Demet Akalın kızları 'ya rağmen eski eşiyle görüşmeme kararı almıştı. Ama kısa bir süre sonra barıştılar. Demet Akalın, ''Yeniden olur mu?'' sorusuna, ''Yok, şu an sadece sevgiliyiz. Böylesi daha güzel. Evlilik düşünmüyoruz. Zaten bizim boşanmamızda üçüncü bir kişi yoktu. Zor bir süreçten geçmiştik, onu da atlattık'' cevabını vermişti. Günaydın köşe yazarı , bugünkü köşesinde Demet Akalın ve Okan Kurt’u kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 14.1.2021 08:25 Son Güncelleme: 14.1.2021 08:26 ABONE OL
Demet Akalın ve Okan Kurt tekrar evlenecek mi? Bu iddia çok konuşulacak…

Pandemi döneminin yükselen yıldızı kuşkusuz astrologlar oldu!

Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan isimlerden biri de Özlem Recep.

Geçmişte de birçok tahmini doğru çıkan Recep, "Demet Akalın ile Okan Kurt, Şubat ile Temmuz ayları arasında tekrar nikah masasına oturacak" dedi.

Ünlü astrolog, Serenay Sarıkaya için de bir öngörüde bulundu:

"Sarıkaya, uluslararası nitelikte bir projeye imza atabilir.

Aşk ve sevgi konularında Ocak ve Şubat aylarında zorluklar yaşasa da bu aylarda üzüldüğü konuların Haziran ayında lehine döneceğini görecek.

Bu arada ufukta yeni bir aşk görünüyor."

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Demet Akalın ve Okan Kurt tekrar evlenecek mi? Bu iddia çok konuşulacak…
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