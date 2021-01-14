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ile 17 günde neler yaşadı?

ile ’nin ayrılığı magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Demet Şener, 4 Mart 2019’da ’dan resmen boşanmış, 21 Haziran’da da Cenk Küpeli ile evlenmişti. 19 ay sonra 12 Ocak’ta ise anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Günaydın köşe yazarı , bugünkü köşesinde Demet Şener ile Cenk Küpeli’yi kaleme aldı. İşte Demet Şener’in biten evliliği ile ilgili ilginç ayrıntı …

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:17 Son Güncelleme: 14.1.2021 07:19 ABONE OL
Demet Şener ile Cenk Küpeli 17 günde neler yaşadı?

Şener, 4 Mart 2019'da İbrahim Kutluay'dan resmen boşanmış, 21 Haziran'da da Cenk Küpeli ile evlenmişti.

19 ay sonra dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli'nin evliliklerinde sorun olduğu dedikodusunu duymuş ve doğrusunu öğrenmek için 27 Aralık'ta Demet Şener'i aramıştım.

Dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Demet Hanım, "Evliliğimizde sorun yok, çok mutluyuz" demişti.

Dün, boşandıklarını öğrenince iki şeyi düşündüm.

Ya 17 gün önceki konuşmamızda Demet Şener "Mutluyum" diyerek yalan söyledi, ya da 17 günde boşanacak kadar büyük bir olay yaşadılar! Demet Hanım, hangisi doğru?

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Demet Şener ile Cenk Küpeli 17 günde neler yaşadı?
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