Şener, 4 Mart 2019'da İbrahim Kutluay'dan resmen boşanmış, 21 Haziran'da da Cenk Küpeli ile evlenmişti.
19 ay sonra dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.
Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli'nin evliliklerinde sorun olduğu dedikodusunu duymuş ve doğrusunu öğrenmek için 27 Aralık'ta Demet Şener'i aramıştım.
Dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Demet Hanım, "Evliliğimizde sorun yok, çok mutluyuz" demişti.
Dün, boşandıklarını öğrenince iki şeyi düşündüm.
Ya 17 gün önceki konuşmamızda Demet Şener "Mutluyum" diyerek yalan söyledi, ya da 17 günde boşanacak kadar büyük bir olay yaşadılar! Demet Hanım, hangisi doğru?