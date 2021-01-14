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ve 'dan takdirlik hareket! Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal yine gönülleri fethetti

'Kim Milyoner Olmak İster?' programının sevilen sunucusu ve oyuncu ile kendisi gibi oyuncu olan eşi , alkışlık bir harekete imza attı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdı. Her hareketleriyle gönüllere taht kuran çift, minik dostlar üşümesin diye kulübenin içine bir de battaniye koydu. İmirzalıoğlu ailesinin bu davranışı sonrası hayranları 'Örnek çift' demekten kendini alamadı.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:11 Son Güncelleme: 14.1.2021 12:18 ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan takdirlik hareket! Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal yine gönülleri fethetti

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olan ve kızları Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, magazin dünyasının gözde isimlerinden.

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarının yanı sıra evlilikleriyle de beğeni toplayan çift, anlamlı bir harekete imza attı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE YAPTIRDILAR

Milliyet'in haberine göre; Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdı.

Yaptırdıkları kulübenin içine battaniye de koyan ünlü oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.

Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.

Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bu hareketleriyle bir kez daha takdir topladı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan takdirlik hareket! Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal yine gönülleri fethetti
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