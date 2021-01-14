Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan takdirlik hareket! Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal yine gönülleri fethetti

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olan ve kızları Lalin'i kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, magazin dünyasının gözde isimlerinden.
Rol aldıkları dizilerdeki başarılarının yanı sıra evlilikleriyle de beğeni toplayan çift, anlamlı bir harekete imza attı.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE YAPTIRDILAR
Milliyet'in haberine göre; Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, evinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdı.
Yaptırdıkları kulübenin içine battaniye de koyan ünlü oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.
Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.
Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bu hareketleriyle bir kez daha takdir topladı.