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‘Sen bizim Barbie’mizsin’

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
‘Sen bizim Barbie’mizsin’
LOS Angeles'ta yaşayan Begüm Şen'in doğum gününde yanında olamayan Gülşah Alkoçlar ve kızı Aslışah Alkoçlar, yaptıkları paylaşımlarla Şen'i duygulandırdı. Aslışah Alkoçlar paylaşımına "İyi ki doğdun annemin biricik tek kardeşi.

Seni çok seviyoruz, sen bizim Barbie'mizsin, en değerlimiz, en sevdiğimizsin. İyi ki doğmuşsun, iyi ki annemin kardeşi olmuşsun, bizim de teyzemiz, sırdaşımız olmuşsun" notunu düştü. Gülşah Alkoçlar ise yakın arkadaşıyla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak yaşgününü kutladı.
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‘Sen bizim Barbie’mizsin’
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