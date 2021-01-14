LOS Angeles'ta yaşayan Begüm Şen'in doğum gününde yanında olamayan Gülşah Alkoçlar ve kızı Aslışah Alkoçlar, yaptıkları paylaşımlarla Şen'i duygulandırdı. Aslışah Alkoçlar paylaşımına "İyi ki doğdun annemin biricik tek kardeşi.Seni çok seviyoruz, sen bizim Barbie'mizsin, en değerlimiz, en sevdiğimizsin. İyi ki doğmuşsun, iyi ki annemin kardeşi olmuşsun, bizim de teyzemiz, sırdaşımız olmuşsun" notunu düştü. Gülşah Alkoçlar ise yakın arkadaşıyla çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak yaşgününü kutladı.