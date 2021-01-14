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'ın 'Sezercik'i : Haksız yere alınan 465 bin liramı geri verin

Yeşılçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan 'nun başı, eski eşi 'nun avukatı Semra Yıldız'la derde girdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu: Haksız yere alınan 465 bin liramı geri verin
Yıldız, İnanoğlu'na bir senet imzalattı. İnanoğlu, senette belirtilen 465 bin liralık tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı. 465 bin liranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi için Yıldız'a dava açan İnanoğlu şunları söyledi: "Bana bu tutar karşılığında bir makbuz da vermediler. Bu parayı benden neden aldılar onu da bilmiyorum. Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem."
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Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu: Haksız yere alınan 465 bin liramı geri verin
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