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’ın ’i soluğu mahkemede aldı …‘Hakkımı kimseye yedirmem‘

’ın ’i (53), eski eşi ’nun avukatı ’a dava açtı. İnanoğlu, avukat Yıldız’ın kendisine imzalattığı senetle tahsil ettiği 465 bin liranın iadesi için İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hukuk mücadelesi başlattı. Sezer İnanoğlu, “Bu paranın benden neden alındığını bilmiyorum. Makbuz da vermediler. Haksız yere alınan paranın iadesini istiyorum. Hakkımı yedirmem ben!” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:56 Son Güncelleme: 14.1.2021 07:59 ABONE OL
Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu soluğu mahkemede aldı …‘Hakkımı kimseye yedirmem‘

Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'nun başı, eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun avukatı Semra Yıldız'la derde girdi.

Yıldız, İnanoğlu'na bir senet imzalattı. İnanoğlu, senette belirtilen 465 bin liralık tutarı avukat Yıldız'ın kardeşi Deniz Yıldız'ın banka hesabına yatırdı. Ancak daha sonra bu paranın kendisinden haksız yere alındığını düşünerek hukuk mücadelesi başlattı.

465 bin liranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi için Yıldız'a dava açan İnanoğlu şunları söyledi: "Bana bu tutar karşılığında bir makbuz da vermediler.

Bu parayı benden neden aldılar onu da bilmiyorum. Hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile benden tahsil edilen meblağın iadesini istiyorum. Ben hakkımı yedirmem."

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Yeşilçam’ın Sezercik’i Sezer İnanoğlu soluğu mahkemede aldı …‘Hakkımı kimseye yedirmem‘
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