Son dakika: Demet Şener ayrıldığı eşi Cenk Küpeli'nin kendisini ziyareti hakkında konuştu!

Demet Şener ve Cenk Küpeli, 21 Haziran 2019 tarihinde evlenmişti. 2,5 aylık ilişkilerini sürpriz bir şekilde nikah masasında sonlandıran çift yine sürpriz bir şekilde boşandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin boşanma nedenleri merak konusu olmuştu.
Magazin kulislerinde, Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin ayrılıklarının nedeni olarak, ünlü basketbolcunun bebek isteği ve Şener'in bu fikre sıcak bakmaması gösterilmişti. Demet Şener'in Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilmesinin de evliliği bitirmede rol oynadığı konuşulmuştu.
Demet Şener, önceki gün Emirgan da yürüyüş sonrası kendisini çeken gazetecilerin ayaküstü sorularını cevapladı.
HERKESİN SAYGI DUYMASINI BEKLİYORUZ
Gazetecilerin 'Cenk bey dün sizi ziyarete geldi.' sözleri üzerine Demet Şener, "Her zaman gelebilir. Biz gayet güzel ayrıldık. Kavgamız yok. Hiç bir şeyimiz yok hiç bir zamanda olmadı. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık. Dediğimiz gibi sebebini de söyledik. Başka açıklama yapacak ve eklenecek bir şey yok. Herkesin saygı duymasını bekliyoruz. O yüzden de her zaman görüşmeye devam edeceğiz ve görebiliriz" dedi.
Cenk bey'in ailesi ile problemler oldu mu? sorusuna ise Demet Şener, "Neyse onu söyledik. Zaten konuşulan belli şeyler vardı. Niye bunun altınDA başka şey aranıyor ki, söyledik biz her şeyi".
Öte yandan Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusunda başlarda bende sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak, hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ediyoruz"
Demet Şener'in sosyal medya hesabından Küpeli soyadını silmesine karşılık, eski eşi Cenk Küpeli ile verdiği mutluluk pozlarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.