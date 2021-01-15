Son dakika: Demet Şener ayrıldığı eşi Cenk Küpeli'nin kendisini ziyareti hakkında konuştu!

Demet Şener, önceki gün Emirgan da yürüyüş sonrası kendisini çeken gazetecilerin ayaküstü sorularını cevapladı.

HERKESİN SAYGI DUYMASINI BEKLİYORUZ

Gazetecilerin 'Cenk bey dün sizi ziyarete geldi.' sözleri üzerine Demet Şener, "Her zaman gelebilir. Biz gayet güzel ayrıldık. Kavgamız yok. Hiç bir şeyimiz yok hiç bir zamanda olmadı. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık. Dediğimiz gibi sebebini de söyledik. Başka açıklama yapacak ve eklenecek bir şey yok. Herkesin saygı duymasını bekliyoruz. O yüzden de her zaman görüşmeye devam edeceğiz ve görebiliriz" dedi.