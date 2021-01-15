Son dakika: Seren Serengil tanınmaz halde! Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil'in son hali endişe verici!

Hastalığı yanı sıra sürpriz evlilik kararı ile de konuşulan Seren Serengil sevgilisi hakkında merak edilenleri şöyle anlatmıştı:

"Şöyle söyleyeyim, "bir daha evlenmem" diye düşündüğüm bir dönemden Tohma ile beraber geçtik. Çok yakın arkadaş olduk. Aile terbiyesi almış, nezaketli, çok düzgün bir çocuk. Başımda erkek yok ve bu o kadar zor bir şey ki... Evimden tekneme, ameliyat sonrası refakatçiliğimden ilaçlarıma, psikolojime o kadar çok şeyimle uğraştı ki... Tabii sevgi ve saygımı kazandı. Ama hep arkadaş olarak baktım..."