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ve pilot sevgilisi 'ndan sinyali! Tuğba Ekinci yeni aşkıyla evleniyor mu?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan , geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Pilot 'na gönlünü kaptıran Ekinci, sevgilisiyle ilk kez Nişansaşı'nda görüntülendi. Tuğba Ekinci ve Berk Fenercioğlu'nun sorularına verdiği yanıt, şarkıcının hayranlarını heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 15.1.2021 10:45 Son Güncelleme: 15.1.2021 10:45 ABONE OL
Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan evlilik sinyali! Tuğba Ekinci yeni aşkıyla evleniyor mu?

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte ilk kez objektiflere takıldı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de ilk kez birlikte görüntülenen Tuğba Ekinci ile sevgilisi Berk Fenercioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.

'EVLİLİK' CEVABI!

Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi. Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.

"AŞKLA BERABER AŞK POZU"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.

'FÜZE' EMOJİSİ

Ekinci, yayınladığı kareye "Aşkla beraber aşk pozu" notunu yazarken, ağzındaki kürdan dikkatlerden kaçmamıştı.

Yeni sevgilisiyle aşk dolu karelere imza atan Ekinci, bir diğer fotoğrafına ise füze emojisi koymayı tercih etmişti.

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Tuğba Ekinci ve pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu'ndan evlilik sinyali! Tuğba Ekinci yeni aşkıyla evleniyor mu?
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