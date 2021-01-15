Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte ilk kez objektiflere takıldı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de ilk kez birlikte görüntülenen Tuğba Ekinci ile sevgilisi Berk Fenercioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.
'EVLİLİK' CEVABI!
Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi. Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.
"AŞKLA BERABER AŞK POZU"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz eylül ayında Instagram hesabından hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini duyurmuştu.
'FÜZE' EMOJİSİ
Ekinci, yayınladığı kareye "Aşkla beraber aşk pozu" notunu yazarken, ağzındaki kürdan dikkatlerden kaçmamıştı.
Yeni sevgilisiyle aşk dolu karelere imza atan Ekinci, bir diğer fotoğrafına ise füze emojisi koymayı tercih etmişti.