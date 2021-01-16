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’nın hesabına gizlice giren : Meraktan baktım ama paylaşmadım

’nın 125 bin lira nafaka aldığını gösteren banka hesap görüntüsünü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, “Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım” dedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.1.2021 ABONE OL
Şeyma Subaşı’nın hesabına gizlice giren bankacı: Meraktan baktım ama paylaşmadım
ANALİZ BÖLÜMÜNDEN
ŞEYMA Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin liranın afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.

HUKUKSUZ KAYIT
KİŞİSEL verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Şeyma Subaşı’nın hesabına gizlice giren bankacı: Meraktan baktım ama paylaşmadım
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