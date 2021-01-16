Tezim için röportaj yaptığım Bulımıa hastası vefat etti büyük üzüntü yaşadım

Ünlü şarkıcı Aydilge'nin başarılarla dolu bir hayatı var. 8 yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nu kazandı. Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nda yer aldı. Burslu okuduğu Başkent Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. 2006 yılında çıkardığı ilk albümünde yer alan şarkısı, 25 ayrı ülkede yayınlandı. Birçok dizi ve reklama yaptığı şarkılar çok ses getirdi. Ayrıca dört kitap yazdı. Hayatına birçok başarı sığdıran ve her zaman neşeli haliyle gördüğümüz Aydilge'nin oldukça. Üniversitedeyken Bulimia Nevroza (kişinin aşırı yemek yiyip sonrasında yediklerini kusması) üzerine bir tez yazan genç şarkıcı, Amerika'daki birçok bulimia hastasıyla röportaj yaptı.Hastaların zor anlarına şahitlik eden Aydilge, "Bir tanesi, bir süre sonra. Kilosu nedeniyle öyle çok aşağılanmış ve alaya alınmıştı ki, sonunda bedeninden iğrenir olmuştu. Çöplüğe bakar gibi bakıyordu kendine. Mutluluğun önünde duran tek engel şişmanlığı sanıyordu" dedi ve ekledi: "Çünkü bilirsiniz insanlar genellikle görünüşümüzle tanımlıyorlar bizi, yaptıklarımızla değil. Yeteneklerimizi, düşüncelerimizi, içimizdeki renkleri, kimse merak etmiyor. Varsa yoksa paketimiz... Başkalarıyla alay ettikçe, kendini iyi hisseden, açtıkları yaralarla beslenen bir güruh var." Çalışma yaptığı genç kızın bu hastalığa yenik düştüğünü belirten şarkıcı, "Ne yazık ki bu güruha karşı savaşı kaybetti.Tezimi çok büyük acı ve kafa karışıklığı içinde tamamladım" diye konuştu. Aydilge, unutamadığı ve üzerinde büyük bir etki bırakan bu olayın ardından Bulimia Sokağı adlı romanını yazdı. Hatta romanı şimdilerde bir üniversitenin sosyoloji bölümünde kaynak kitaplar arasında yer aldığını da söyledi.Aydilge, iki yıl önce hayatını keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile birleştirdi. Mutlu bir evliliği olan şarkıcı, hayatını olumlu anlamda en fazla etkileyen olayın ruh eşiyle tanışıp evlenmesi olduğunu söyledi. "Bunu aslında" diyen Aydilge, eski ilişkisinde yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Bir önceki ilişkimde berbat bir şekilde aldatıldım. Erkek erkeğeve tatilde yeni ilişkilere başlayan o dönemki erkek arkadaşımdan bir hafta haber alamadım. Başına bir şey mi geldi diye endişelenirken, ortak kullandığımız e-posta adresine yabancı bir kızdan fotoğraf ve videloar geldi. O an üzücü olsa da böyle bir durum olduğu için şükrediyorum." Bu yaşadığı korkunç olayın ardındanAydilge, "Bu şekilde görmeseydim, belki o ilişkim devam edecekti ve şimdiki eşime kavuşamayacaktım. Kaybettim sandıklarımız çoğu zaman kurtulduklarımızdır" dedi.