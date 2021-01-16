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Ünlü manken hakareti affetmedi! 'Salata tabağı'na 2,5 yıl isteniyor

Ünlü manken , sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine küfür ettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Didem Soydan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Didem Soydan'a mesaj atan kişinin kimliği tespit edilince , şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle açtı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:40 Son Güncelleme: 16.1.2021 13:53 ABONE OL
Ünlü manken Didem Soydan hakareti affetmedi! 'Salata tabağı'na 2,5 yıl isteniyor

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının C.A., olduğu tespit edildi.

2.5 YIL HAPİS İSTEMİ

C.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.

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Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık C.A., hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Ünlü manken Didem Soydan hakareti affetmedi! 'Salata tabağı'na 2,5 yıl isteniyor
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