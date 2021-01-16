Ünlü manken Didem Soydan hakareti affetmedi! 'Salata tabağı'na 2,5 yıl isteniyor

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Salata tabağı gibi olmuştur' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti.
Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının C.A., olduğu tespit edildi.
2.5 YIL HAPİS İSTEMİ
C.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.