Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümden bomba gibi fragram geldi

Hızır canını hiçe saydı! Ölüm geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o isme sıkılacak! Başından beri içlerinde ajanlık yapan Ebru'nun ihanetinin ortaya çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. Hatırlandığı üzere Ceylan ve Ebru, Bahar'ı otelde köşeye sıkıştırmıştı. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ortalığı kasıp kavuracak transfer girişiminde bulundu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, kahramanca ortaya atılan Hızır, Tipi'nin göz göre göre öldürülmemesi için hayatını riske atmıştı. Tipi'nin cezalandırılamaması adına elini taşın altına koyup canını hiçe sayan Hızır'ın çıkışı şiddetli deprem etkisi meydana getirmişti.

EDHO'YA YENİ OYUNCU



Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olsa da sürprizlerin ardı arkasının kesilmeyeceği yeni bölümleriyle bekleyenlerin huzuruna geçecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Levent Sülün eklendi. Dinamikliğini kaybetmeyen bir oyuncu akışının olduğu Eşkıya Dünyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da boy gösterecek olan Levent Sülün, mesleki kariyerinde televizyon dünyasına damgasını vuran Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi isimli dizi projelerinde yer almıştır.

İŞTE YENİ FRAGMAN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Bölüm Fragmanı