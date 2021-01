Esra Erol: Rekabetim başkalarıyla değil kendimle

Atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da programı için yayına hazırlandığı odada buluştuğumuz Esra Erol, elinde kocaman bir dosya ile ekip arkadaşlarıyla buluşup konukların hikayeleri üzerine tartışıyordu. Programıyla her zaman en çok konuşulanlar arasında olan Erol ile yıllardır süren başarısının sırrını, programını ve aile yaşantısını konuştuk.Yoğun çalışan, iki çocuklu bir anne temposu benimki. Güne çok erken başlıyorum. Çocukların ders ve kahvaltılarıyla ilgilenip kanala gidiyorum. Hazırlık, yayın, yayın sonrası ertesi gün toplantısı derken çocukların uyku saatinden önce evde olup onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum.Başvuru çok fazla olduğu için titiz seçim yapmamız gerekiyor. Ekip arkadaşlarım bu konuda çok iyiler. Belirli kriterlerimiz var. Canı sıkılanın değil, derdi olanın önceliği var bizde. İçinde çocuk olan konular ise daha öncelikli.Asla... Çünkü insan mitolojideki Janus gibi, çok yüzü olan bir varlık. Ama deneyimlerimle, kimin yalan kimin doğru söylediğine dair pek yanıldığım söylenemez.Her gün yeniden şaşırdığım konular oluyor. Ne zaman 'En ilginci bu' desem daha ilginciyle karşılaşıyoruz. Mesela geçen hafta, genç bir kızın daha hiç tanışmadığı, hayali bir sevgili uğruna ailesini ve yaşadığı şehri terk edip, ortada olmayan sevgilinin annesiyle yaşamaya başladığına tanık olduk.Benim rekabetim kendimledir, başkalarıyla değil. Başkalarıyla rekabet etmeye kalkarsanız yorulursunuz, kendinizle rekabet ederseniz hep daha iyiye odaklanırsınız. Sadece televizyonculukta değil, hayatım boyunca hep kendimi geçmek gibi bir hedefim oldu.Bir yeteneğim varsa o da olduğum gibi olmaktır. Kafamda başka gündemler taşımam. O gün orada ne için bulunuyorsam onun en iyisini yapmaya çalışıyorum o kadar.Televizyonda iş yapıp da reyting kaygısı taşımıyor olamazsınız. Reyting işimizin doğası. Ama reyting için olmayan bir şeyi var göstermem, olanı da abartmam. Neyse o.Hayır. Korkularla yaşayanlar ne hayatın hakkını verebilir, ne de mutlu olabilir.Birincisi insanlar kendilerini çok yalnız hissediyorlar ve benim programımda hem yaşadıkları sorunun benzerini yaşayan başkalarının da olduğunu görüyor, hem de çözülmez sandıkları sorunun çözüldüğüne tanık oluyorlar. İkincisi de, toplumun derininde yaşanan gerçeklere tanık olmak hoşlarına gidiyor.İnsanı odağa almak. Ailenin huzuru varsa toplumun da huzuru olur. Her programda dramdan beslenen bir reyting çabasında değilim, hiç de olmadım. O işin kolay tarafı. Dikkat ederseniz program içeriğinde hep aileyi bir araya getirmek için çaba harcıyoruz. Bulmak, barıştırmak gibi... Kavuşmaları izlemek her şeye değer. Ve tabii ki kanal yönetiminin sizin arkanızda durması, size inanması da çok önemli.Kadınlar daha mücadeleci. Son dönemde mağdur erkeklerin programa başvurularında artış var. Sosyal medya yaygınlaştıkça mağduriyet de artıyor. İnsanlarımızın sosyal medya kullanımı ateşin ilk bulunuşuna benziyor. Doğru kullanırsanız yemek yaparsınız, yanlış kullanırsanız yangın çıkarırsınız.Olmaz mı? Yapmaya çalıştığım şey, umutsuz hisseden insanlara 'Nefes aldıkça umut da var' demek. Ve yaşadıkları ne olursa olsun asla yalnız olmadıklarını hatırlatmak.Kendimi tutmuyorum. Durum ne gerektiriyorsao tepkiyi veriyorum ve bunu söze de döküyorum.Kasmıyorum, doğallık en büyük servet.Neden olmasın? Hayatın kime ne getireceğihiç belli olmaz. Anlatacak yeterince hikaye biriktirirsemolabilir tabii.Pes etmek hiç defterimde yazan bir kavramdeğil. Önemli olan yapmak istediğim şeye nekadar inandığım.Allah'a hamd olsun sevenim, tanışmak isteyenim,görmek için gelenim de çok. Konuklarpek çok aşamadan geçerek belirleniyor, sorunyaşamıyoruz.Sosyal sorumluluk projelerinde yer almayaçalışıyorum. Su 'Tükeniyorum' diyemeyeceğiiçin, insanların suyun sözcüsü olmaları için çalışıyorum.Eve girerken işi dışarda, işe girerkenevi dışarda bırakıyoruz. Bir de biz,sadece çocuklarını büyüten, bir aradaama kafaca uzakta bir çift değiliz. Bunedenle yaptığınız işle ilgili yanındayüksek sesle düşünebileceğiniz biriolması büyük lüks tabii ki.Onları topluma ve tüm canlılarasaygılı iki erkek olarak yetiştirmeyeçalışıyorum. "Yok" ne demek, "sorumluolmak" ne demek onları öğretmeyeçaba harcıyorum. Her istediklerinialmayı doğru bulan bir anne değilim.Şımarık değil, değer bilen bireyler olsunlaristiyorum.Empati, kaygı ve sabır. Çocuklarımınne hissettiği benim ne hissettiğimdenönemli oluyor. Onlar için kaygılanıyorum.Ve onların tüm sorularınacevap verecek kadar sabırlı olmamgerekiyor.Hafta içi beş gün canlı yayınla ikiçocuk büyütme arasında bir yerdeyim.İkisi de farklı sorumluluklar. Kendimiçin her fırsatta kitap okumaya çalışıyorum.En son Leyla Erbil'in 'MektupAşkları'nı okudum. 'Ahmed Arif'in'Leyla Erbil'e duyduğu aşkı ve o aşklayazdığı şiirlerin nedenini anlamakbüyük keyif. Şimdilerde de Carl Honore'nin'Yavaş'ını okuyorum. Yavaşlamayıöğrenmek gerekiyor. KitaptaGandhi'nin bir ifadesi var: "Hayatta hızlanmaktandaha önemli şeyler de var."