Suçunu kabul etti

Sunucu Öykü Serter, İzmir depremi sonrasında sosyal medyada provokatif açıklamalar yapmış, devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak garip yorumlarda bulunmuştu. Bunun üzerine bir vatandaş sunucunun halkı galeyana getirdiğine dair ihbarda bulunmuştu. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.GÜNAYDIN, halkı kışkırtmaya yönelik açıklamalarda bulunan Serter'in soruşturmasını tüm detayıyla manşete taşıdı. Hakkında soruşturma açıldığını öğrenen sunucu Twitter'da 'Şereftir!' diye paylaşım yaptı. Serter, bu açıklamasıyla da suçunu kabul etmiş oldu. Devletin İzmir depreminin ardından bölgeye yağdırdığı yardımları görmezden gelen Serter'e, vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.