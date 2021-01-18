Hande Erçel kar görünce ev hali ile dışarı fırladı! Mini şortu ile karda oynayan Hande Erçel'i görenler üşüdü...

Kerem Bürsin'in "Kim çektiyse bu fotoları gerçekten inanılmaz çekmiş yani müthiş ötesi...Harika bir gözü var ;)" yorumu annesini harekete geçirdi.

Kerem Bürsin'in annesi "Ellerine sağlık canım ama model de çok hoş" sözleri ile Hande Erçel'i övdü.