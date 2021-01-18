Hande Erçel kar görünce ev hali ile dışarı fırladı! Mini şortu ile karda oynayan Hande Erçel'i görenler üşüdü...

Ünlü isimler, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından sonra Instagram'ı kar paylaşımlarıyla doldurdu. Sanatçılar, renkli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Magazin gündemi adeta ünlülerin kar paylaşımlarıyla coştu. Bu isimlerden biri de Hande Erçel idi.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel ise mini şortlu kar halleri ile görenlerin içini üşüttü.
27 yaşındaki güzel oyuncu şu sıralar partneri Kerem Bürsin ile çıkan aşk dedikoduları ile gündemden düşmüyor. Son olarak Kerem Bürsin'in çektiği pozlarla olay yaratan Hande Erçel kar paylaşımı ile "Hande'ye soğuk işlemiyor' dedirtti.
İşte ev hali ile dışarı fırlayan Hande Erçel'in mini şortlu pozları...
Karda köpekleriyle eğlenen Erçel daha sonra ise üstünü değiştirdi. Spor sütyeniyle karda poz veren Erçel herkesi şaşırttı. Hande Erçel paylaşımını gündem olunca ise hemen sildi.
Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan, arkadaş olduklarını söyleyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel bu aşk sarhoşu halleri ile kimseyi inandıramıyor.
Instagram'da 18.5 milyon takipçisi olan yeni nesil oyunculardan Hande Erçel'in her paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağıyor.
Geçtiğimiz günlerde verdiği ev hali pozları ile akım başlatan Hande Erçel çok konuşulmuştu.
Ev hallerinden sonra araba içinde verdi iddialı pozlarla sosyal medyayı sallayan Hande Erçel'in bu paylaşımlarına partneri Kerem Bürsin de kayıtsız kalmamıştı.
Son olarak Kerem Bürsin güzel oyuncunun paylaşımına yaptığı yorumla fotoğrafları kendisinin çektiğinin imasında bulunmuştu.
Kerem Bürsin'in "Kim çektiyse bu fotoları gerçekten inanılmaz çekmiş yani müthiş ötesi...Harika bir gözü var ;)" yorumu annesini harekete geçirdi.
Kerem Bürsin'in annesi "Ellerine sağlık canım ama model de çok hoş" sözleri ile Hande Erçel'i övdü.