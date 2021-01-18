Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin yine bir skandalla gündemde! Yüzsüzlükte son nokta!

ZARARA UĞRADIM

Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti.