Haberler Günaydın Haberleri Enes Batur ve Ecenaz Üçer ayrıldı mı? Enes Batur'dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 21.1.2021 13:53 Son Güncelleme: 31.5.2021 16:12

ve ayrıldı mı? Enes Batur'dan flaş açıklama!

Enes Batur ve Ecenaz Üçer ayrıldı mı? Enes Batur'dan flaş açıklama!

Ünlü YouTuber , bir süredir ile ilişki sürdürüyordu. Ancak Enes Batur dün yaptığı flaş bir açıklama ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü YouTuber, Ecenaz Üçer ile yollarını ayırdığını duyurdu. Batur'un, "Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık" sözleri dikkat çekti.

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur Sungurtekin, bir süredir Ecenaz Üçer'le aşk yaşıyordu. İkili, son günlerde ise ayrılık haberleri ile magazin gündemine geliyordu.

Bunun üzerine Enes Batur, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"GÜVENİMİ KIRDI"

Ecenaz Üçer ile ayrılıklarının çok da yeni olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki Enes Batur, Üçer'e karşı güveninin kırıldığını, onu takipten çıktığını ve aralarında küslük oluştuğunu belirtti.

Ünlü YouTuber'ın açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar daha önce de söyledim; Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım. Aramızda küslük oluştu. Durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem. Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Batur ve Ecenaz Üçer ayrıldı mı? Enes Batur'dan flaş açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA