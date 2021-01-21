Enes Batur ve Ecenaz Üçer ayrıldı mı? Enes Batur'dan flaş açıklama!

Ünlü YouTuber'ın açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar daha önce de söyledim; Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım. Aramızda küslük oluştu. Durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem. Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir."