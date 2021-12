Ünlü blogger Gözde Gülhan: Kadın isterse her şeyi yapar

Gözde Hanım, Instagram'da 181 bin takipçiniz var. İddialı bir rakam. Spor, moda, makyaj ve bakım içerikli paylaşımlarınız da büyük beğeni topluyor. O paylaşımların ardındaki kadını biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Kimdir Gözde Gülhan? Nerelidir, ne iş yapar, nasıl bir yaşamı var?

- Adana'da yaşayan bir Mersinliyim. 12 yaşında bir kızım, 7 yaşında bir oğlum var. Pilates eğitmeniyim. Hem uzaktan eğitim hem de özel ders veriyorum.

Spora olan ilginiz nasıl başladı? Hangi spor dallarıyla ilgileniyorsunuz?

- Babam, atletizm dalında Türkiye'de ve dünyada birçok madalya kazanmış bir milli sporcu. O nedenle küçüklüğümden beri spor hayatımda hep vardı. Sporun her dalını seviyorum.

İki çocuk sahibi olmanıza rağmen fit bir vücudunuz var. Günlük spor ve beslenme rutininizi bizimle de paylaşır mısınız?

- İşim olması sebebiyle yıllardır haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Beslenme düzenim de buna göre. Sağlıklı karbonhidrat, yağ ve proteinleri, yaptığım antrenmana göre dengeli şekilde tükettiğim bir beslenme düzenim var.

BİNLERCE KİŞİYLE SPOR YAPMAK İNANILMAZ BİR ENERJİ ALIŞVERİŞİ

Instagram, YouTube gibi sosyal medya siteleri üzerinden canlı yayınlarla takipçilerinize egzersiz yaptırıyorsunuz. Yayınlara da binlerce kişi katılıyor. Memnun musunuz ilgiden?

- Çok memnunum. Takipçilerimin spor konusunda bu kadar istekli ve öğrenmeye açık olmaları muhteşem. Her canlı yayına en az 2 bin kişi katılıyor. Bu kadar kişiyle beraber spor yapmak, inanılmaz bir enerji alışverişi sağlıyor.

Çalışmalarınızı farklı bir platforma taşıma niyetiniz var mı? TV kanallarına ya da dijital platformlara program hazırlamak gibi...

- Dijital platformlar artık çağımızın olmazsa olmazı. Daha fazla kişiye ulaşmak için işimi her alanda aktarmak istiyorum. Yakın zamanda internet sitemiz de aktif olacak.

HEMCİNSLERİM ÇOK GÜÇLÜ

Moda, makyaj ve bakım içerikli paylaşımlarınız da ilgi görüyor. Moda ve makyaj tutkunuzun kaynağını soralım...

- Bu ilginin içten geldiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli makyaj ve modaya ilgim var. Küçüklüğümde odamın duvarları dünya modacılarının defilelerinden kestiğim dergi sayfalarıyla doluydu. Kumaş alıp, istediğim modeli terziye anlatıp diktirirdim. Daha 7-8 yaşlarındayken anneme zorla makyaj yapardım. Bu ilgim yaşım ilerledikçe de hiç değişmedi.

Sosyal medya maceranız nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz böyle ilgi çekici içerikler üretmeye?

- Başlangıçta hazırladığım sağlıklı yiyecekleri ve tariflerini paylaşıyordum. Sonrasında antrenman videolarımı da yayınlamaya karar verdim. Zamanla hayatımda zevk aldığım her şeyi paylaşmaya başladım.

Paylaşımlarınızla bir kadının hem çalışıp hem çocuklarıyla ilgilenebileceğini, aynı zamanda spor yapıp bakımını da aksatmayabileceğini gösteriyorsunuz. Bu anlamda kadınlar için olumlu bir örneksiniz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

- Hemcinslerimin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bir kadının içinde, isterse her şeyi yapabileceği muazzam bir kapasite var. Bir şekilde etkileşimde bulunarak, gizli kalmış yönlerini keşfetmelerine olanak sağlamak müthiş bir duygu.

EN BÜYÜK HAYALİM ANNELERE YÖNELİK SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ AÇMAK

Geleceğe yönelik hedefleriniz, idealleriniz neler?

- Bu işe başladığımdan beri büyük bir hayalim var: Herkesin çocuklarıyla gelebileceği, çocuk oyun ve bakım alanlarının olduğu, annelerin bu sayede sporunu yapıp bakım yaptırabileceği, sağlıklı yiyecek ve içeceklerini tüketebileceği bir sağlıklı yaşam merkezi oluşturmak istiyorum. Ve bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek için çok çalışıyorum.

Paylaşımlarınızdan gördüğümüz kadarıyla en büyük destekçiniz eşiniz. Ondan da bahsedelim biraz. Nasıl bir ilişkiniz var?

- Çok pozitif, beni her zaman destekleyen ve dengeleyen, yönlendirmelerine çok güvendiğim, her an "iyi ki" dediğim muhteşem bir adamla beraberim.

PANDEMİ DÖNEMİNİ DAHA ÇOK ÜRETMEK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRDÜM

Pandemi süreci sizi ve çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

- Hepimiz çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben bu dönemi daha çok üretmek için bir fırsat olarak gördüm. Beni takip eden herkese moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları, kendilerini bırakmamaları, bu dönemde daha önemli hale gelen sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konularına dikkat etmeleri için çok çaba sarf ettim.

Siz zaten sosyal medyada takipçilerinize tavsiyeler veriyorsunuz ama biz bu kez okurlarımız için soralım; 2021 moda ve makyaj trendleri neler?

- Tüm dünyada rahatlık ön planda artık. Eşofman takımları, kasketler, blazer'lar, kalın dar boğazlı botlar, oversize kabanlar, kumaş pantolonlarla giyilen sneaker'lar çok revaçta. Ayrıca sürdürülebilirlik anlayışı ve çevre hassasiyeti modayı artık daha çok etkiliyor. Yazın renkleri ise sarı, gri ve yeşil. Miniler, renkli ve geometrik şekilli kıyafetler, tüller, ışıltılar yaza doğru bizimle olacak gibi görünüyor.

Son olarak eklemek istediğiniz neler var?

- İnsanın sevdiği şeylerle uğraşmasının ve kafasına koyduklarını gerçekleştirmek için çok çalışmasının, her güne mutlu uyanmak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunun farkında olup hayatı için adım atma cesaretini bulanlar çok şanslı bence. Beni takip edenlere şunu söylemek istiyorum; siz isterseniz her şeyi yaparsınız. Yeter ki gerçekten isteyin ve çok çalışın.