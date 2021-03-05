Haberler Günaydın Haberleri Sıla ile davalık olan Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesini talep etmişti... Mahkeme kararını verdi!

ile davalık olan yargılamanın yenilenmesini talep etmişti... Mahkeme kararını verdi!

Ünlü şarkıcı ile arasındaki sular durulmuyor. Sıla hakkında, yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine hakaret iddiasıyla "hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Güloğlu’nun talebini reddetti.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 5.3.2021 14:48 Son Güncelleme: 5.3.2021 15:07 ABONE OL
Sıla ile davalık olan Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesini talep etmişti... Mahkeme kararını verdi!

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu,yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.

TAZMİNAT DAVASI SEBEP OLDU

Davut Güloğlu'nun 8 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, bu kararın ise 14 Mart 2019 yılında kesinleştiği hatırlatılan dilekçede, taraflar arasında İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası görüldüğü anlatıldı. Tazminat davasında 26 Kasım 2020 tarihinde verilen kararın gerekçesinde açıklanan nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talebi incelendi. Mahkeme, Güloğlu'nun talebini reddetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla ile davalık olan Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesini talep etmişti... Mahkeme kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA