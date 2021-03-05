Sıla ile davalık olan Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesini talep etmişti... Mahkeme kararını verdi!

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu,yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.
TAZMİNAT DAVASI SEBEP OLDU
Davut Güloğlu'nun 8 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, bu kararın ise 14 Mart 2019 yılında kesinleştiği hatırlatılan dilekçede, taraflar arasında İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası görüldüğü anlatıldı. Tazminat davasında 26 Kasım 2020 tarihinde verilen kararın gerekçesinde açıklanan nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talebi incelendi. Mahkeme, Güloğlu'nun talebini reddetti.