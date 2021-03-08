Rasim Öztekin kimdir? Ünlü sanatçı Rasim Öztekin nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı son dakik açıklamasıyla ünlü tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında ünlü sanatçıyla ilgili detayları merak edenler Rasim Öztekin kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

RASİM ÖZTEKİN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul GalatasarayLisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.