Yıldız Tilbe genç fotoğraflarını paylaştı sosyal medya yıkıldı! Nesrin Cavadzade’ye olan benzerliği ağızları açık bıraktı!

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu.

Şarkıcıya, hayranlarından 'Nesrin Cavadzade' yorumları yağdı.

Yaptığı açıklamalar ve şarkı söyleme tarzıyla sürekli sosyal medyanın dilinde olan Yıldız Tilbe'den, Twitter hesabından nostaljik paylaşımlarda bulundu.

Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ve pandemi ile aşı hakkındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, önceki akşam yıllar önce çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

NESRİN CAVADZADE'YE BENZETİLDİ

Yıldız Tilbe'nin yayınladığı karelerden birinde, ünlü şarkıcının, oyuncu Nesrin Cavadzade'ye benzerliği dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları "Nesrin Cavadzade sandım", "Gençken Nesrin Cavadzade'ymiş" şeklide yorumlar yaptı.

Tilbe ayrıca, 'La casa de papel' dizisinde rol alan ve 'Nairobi' karakterini hayat veren Alba Flores'e de benzetildi.

Yıldız Tilbe'den yıllar sonra itiraf geldi. Dansları, tarzı ve konuşmasıyla farklı kişiliğini ortaya kıyan Yıldız Tilbe, ağzını yayarak kendisinin taklidini yapan kişileri kınadı.

"ALLAH ONLARIN AĞIZLARINI AÇSIN"

Tilbe, Tiktok'taki hesabında, taklidini yapan insanlara, "Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın'' dedi.

''TAKLİDİMİ YAPANLARI KINIYORUM''

Ünlü şarkıcı Tilbe sözlerini, ''Çocukken yüzümün sağ tarafı yandı. Bir deformasyon oldu. Taklidimi yapanları kınıyorum" şeklinde noktaladı.

SAÇLARINI HER RENGE BOYADI

Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki sanatçı, saçlarını çoğu kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

Yıldız Tilbe, karantina döneminde Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geliyordu.

Tilbe, yayında makyaj yaparken, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." demişti.