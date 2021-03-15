3 milyon değerindeki tektaşıyla gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan bedava tatil açıklaması!

Kaldığı havuzlu odanın geceliği 35 bin, uçak bileti 30 bin TL olmak üzere 4 günlük tatil masrafının 170 bin TL'yi bulduğu ortaya çıkmıştı. Maddi zorluk çektiğinden şikayet eden Demet Akalın'a sosyal medyada tepki yağınca şarkıcı şu sözlerle seyahate para ödemediğini açıkladı...