3 milyon değerindeki tektaşıyla gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan bedava tatil açıklaması!

Pandemide konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, büyük tepki toplamıştı.
Dubai'nin en lüks otellerinden birinde kalan Demet Akalın'ın havuzlu odasının geceliği 35 bin TL. İşte Akalın'ın tatilinin detayları...
Posta'nın haberine göre; Demet Akalın geçen yaz pandemi nedeniyle konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" demiş, aldığı tepkiler üzerine de "Büyük başın derdi büyük oluyor" sözleriyle kendini savunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise "Param yok diye özel bankacılıktan atıldım. Zenginlik eskidendi" açıklamasını yapmıştı.
Önceki cuma eşi Okan Kurt, görümcesi, çocukları Hira ve bakıcısı ile Dubai'ye tatile giden şarkıcının plajda 3 milyon 377 binlik takılarıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.
Kaldığı havuzlu odanın geceliği 35 bin, uçak bileti 30 bin TL olmak üzere 4 günlük tatil masrafının 170 bin TL'yi bulduğu ortaya çıkmıştı. Maddi zorluk çektiğinden şikayet eden Demet Akalın'a sosyal medyada tepki yağınca şarkıcı şu sözlerle seyahate para ödemediğini açıkladı...
'Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai'lere uzanan hikayem temiz kalbimden.'
2 yıl önce de aynı otele giden Akalın "Otel 2006'dan bu yana sponsorum. Yoksa yarım saatlik ücretini bile asla ödeyemem. O kadar pahalı ve aşırı lüks." demişti.
Demet Akalın ailesi ve dostlarıyla 2019 Mayısında Maldivler tatili yapmıştı.