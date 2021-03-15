Akıncı’nın Cüneyt Komiseri Yılmaz Bayraktar: Almanya’da "150 dakikayı 6 günde çekiyoruz" dediğimde inanmıyorlar!

Yılmaz Bayraktar, Bi' Başka'da, Almanya'daki oyunculuk kavramıyla Türkiye'deki oyunculuk kavramını da karşılaştırdı. Oyuncu, sektörde Türkiye'nin Almanya'ya göre daha cesur olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de sürekli yeni yüz görmek istiyorlar. Almanya yeni yüzlere açık değil. Türkiye'de çok daha fazla dizi çok daha hızlı bir şekilde üretiliyor. Almanya'da sette çok beklediğim oluyor. Sürekli prova yapılıyor. Türkiye'de olsam "Yeter abi be, çekelim işte be" derlerdi diye aklıma geliyor :) Almanya'da 'Biz Türkiye'de 150-160 dakikayı 6 günde çekiyoruz' dediğimde inanmıyorlar. 90 dakikayı bir ayda çekiyor onlar" dedi.

Pandemide neler yaptın? "Kendimi geliştirdim" diyenlerden misin yoksa "hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım" diyenlerden mi?

İkincisi değilim :) Ben elimdeki olanakları sonuna kadar kullanmaya çalışan ve her türlü durumu iyiye çevirmeye çalışan bir insanım. Pandemi sürecinde evde kendi spor ekipmanlarımla bol bol egzersiz yaptım. Kendime ait bir terasım da var. Temiz hava da alabiliyorum. O yüzden pandemi benim için çok bir şey ifade etmedi. Sadece yüz yüze ailemi görme konusunda sıkıntılar yaşadım. Ama görüntülü konuştuk bol bol. Ama kucaklaşamamak kötü oluyor. Tüm ev işlerimi de hafta sonuna karantinaya bırakıyorum.

"TÜH! AKINCI'YI VERMİŞLER, DEDİM"

Akıncı serüveni nasıl başladı? Komiser Cüneyt karakterinin seni en zorlayan özelliği ne oldu? En cezbedici özellik neydi peki?

Nisan ayında Veli Çelik hocamızla görüştüm. Aradığında "Sana bir senaryo yollamak istiyorum. Okuduktan sonra tekrar görüşürüz" dedi. Oturdum senaryoyu okudum. Ve baktım ki bir kahraman hikâyesi, Marvel gibi. Türkiye için bir ilk. Tabii Hakan: Muhafız vardı ama o daha farklıydı. Kıyaslamıyorum iki projeyi. Akıncı'yı okurken güzel figürler gördüm içinde. Bizim ülkemizin de bir kahraman hikâyesini barındıran bir işi olması gerekiyordu. Çok geç kaldık hatta. Senaryoyu okurken hangi karakteri bana göre düşünüyorlar acaba diye sordum kendime. Her karakterde acaba olabilir mi dedim? Tüh dedim "Akıncı'yı vermişler" :)