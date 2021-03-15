Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yıl dönümünde skandal
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının yıl dönümünde skandal! İstanbul’daki Bebek Otel’de 80 kişinin katıldığı yasadışı partiyi polis bastı. Kişi başı 3 bin 180 lira ceza yiyen bazı şuursuzlar gazetecilere tekmeyle saldırdı
BEBEK Otel'de eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis, gece saatlerinde otele baskın düzenledi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen lüks otelde eğlenceye katılan 80 kişiyi, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten işlem yaptı.
Katılımcılara toplam 254 bin 400 lira ceza kesildi. Eğlenenlerden bazıları araçlarına binerek otelden ayrılırken bazı kendini bilmezler ise basın mensuplarına saldırdı. Adının Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi, tehditler ve küfürler yağdırdığı bir medya mensubuna tekme attı.
TESADÜFÜN BÖYLESİ!
Kuralları hiçe sayan bu skandal parti, 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bir gece önce yaşandı. Olay, bir yıldır büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına karşı büyük saygısızlıktı.
POLİS BASTI PATRON KAÇTI
Polis baskın yapıp içeride inceleme yaparken otelin sahibi Muzaffer Yıldırım mekandan ayrıldı.
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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yıl dönümünde skandal