Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yıl dönümünde skandal

Katılımcılara toplam 254 bin 400 lira ceza kesildi. Eğlenenlerden bazıları araçlarına binerek otelden ayrılırken bazı kendini bilmezler ise basın mensuplarına saldırdı. Adının Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi, tehditler ve küfürler yağdırdığı bir medya mensubuna tekme attı.