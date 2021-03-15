Damla Ersubaşı şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanmıştı... Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser yeni sevgilisi ile ortaya çıktı!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl Eylül ayında iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Önce aldatma haberleriyle sarsılan Damla Ersubaşı ardından şiddet gördüğü iddiasıyla 4 yıllık eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.
Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser, önceki akşam yeni sevgilisi Melissa Çallı'yla görüntülendi
Habertürk'ün haberine göre; Damla Ersubaşı ile olaylı bir şekilde boşanan Mustafa Can Keser ilk kez yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keser, yeni başlayan ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyerek heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelmişti.
Oyuncu, "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama 'Boşandık' diye bir şey söz konusu değil." demişti.
Ersubaşı daha sonra da darp edildiğini söyleyerek boşanma kararı almıştı.
İkilinin, Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunuyor.