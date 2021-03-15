Ece Erken’den Demet Akalın ve Alişan için zehir zemberek sözler bu laflar kavgada söylenmez! Ece Erken’den bomba itiraflar!

Arabayı neden çizdiniz?

Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım.

Ece Erken'in eski sevgilisinin eşi Instagram'dan yayınladığı görüntülerle ünlü sunucuyu rezil etti | Video

NE OLMUŞTU?

Ece Erken ile evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı, geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü sunucu, hakkında çıkan haberlerden sonra "Dokuz ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.