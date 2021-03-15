Haftanın burç yorumları yayınlandı! 15 Mart 2021 Pazartesi Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Mart 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Mart 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 15 MART 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Güneş-Satürn 45'liğiyle beraber elimiz ayağımız olan akıllı telefonlar korkulu rüyamız olmaya başlayabilir. 14 Mayıs 1984 doğumlu Boğa burcu Mark Zuckerbeg'in yapacağı açıklamalar teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirirken aslında yıllardır gizlediği bilgiler ortaya dökülecek.

Koç: Arkadaş çevrende kendini rahat bir şekilde ifade edemediğini, yanlış anlaşıldığını düşünüyor olabilirsin. Çalışmayan bir Koç burcuysan, karşına çıkacak yeni iş fırsatları olabilir.

Boğa: İş yerinde farklı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına hız vereceksin. Yalnız olan bir Boğa burcuysan, yakın arkadaşların aracılığıyla tanışacağın yeni kişiler olabilir.

İkizler: Yeni haftanın ilk gününde koşuşturma içerisinde olacaksın. Hata yapmamak için gözden geçirmek istediğin noktaları düşüneceksin.