Haftanın burç yorumları yayınlandı! 15 Mart 2021 Pazartesi Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Mart 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Mart 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Satürn 45'liğiyle beraber elimiz ayağımız olan akıllı telefonlar korkulu rüyamız olmaya başlayabilir. 14 Mayıs 1984 doğumlu Boğa burcu Mark Zuckerbeg'in yapacağı açıklamalar teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirirken aslında yıllardır gizlediği bilgiler ortaya dökülecek.
Koç: Arkadaş çevrende kendini rahat bir şekilde ifade edemediğini, yanlış anlaşıldığını düşünüyor olabilirsin. Çalışmayan bir Koç burcuysan, karşına çıkacak yeni iş fırsatları olabilir.
Boğa: İş yerinde farklı projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına hız vereceksin. Yalnız olan bir Boğa burcuysan, yakın arkadaşların aracılığıyla tanışacağın yeni kişiler olabilir.
İkizler: Yeni haftanın ilk gününde koşuşturma içerisinde olacaksın. Hata yapmamak için gözden geçirmek istediğin noktaları düşüneceksin.
Yengeç: Sabahın erken saatlerinde başlamak zorunda kalacağın bir gün seni bekliyor. Evliliğinde sorunlar olan bir Yengeç burcuysan, kafandaki soruların cevaplarını arayabilirsin.
Aslan: Aksiliklerin sabah saatlerinden itibaren başlaması motivasyonunu düşürebilir. Bir süredir aklındaki sağlık konuları için bir uzmana görünebilirsin.
Başak: Eski konular bugün yine karşına geliyor. Sorunlarla mücadele ederek kurtulmak isteyeceksin. Aile büyüklerinin vereceği tavsiyeleri dinlemeyi düşüneceksin. Kariyerinde daha iyi yerlere gelebilmek için farklı alanlara yönelebilirsin. Akşam saatlerinle arkadaşlarına bir araya gelme planların olabilir.
Terazi: Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla aranda fikir ayrılıkları olabilir. Evli bir Terazi burcuysan, alışverişte harcadığın paranın fazla olması eşinden tepki çekebilir.
Akrep: Kendinle baş başa kaldığın zaman verdiğin kararların doğruluğunu sorgulayabilirsin. İş yerinde yaşanan tartışmalarda hatalı olduğunu fark edecek, telafi etmeye çalışacaksın.
Yay: Kendi işini kurmak isteyen bir Yay burcuysan, bankalar ile olan görüşmelerinin sayısı artabilir. Bugün karşına çıkacak iş birliği teklifleri ya da yeni anlaşmalar olabilir.
Oğlak İnsanların tavrını sorgulayacağın bir gün olacak. Hukuksal konulardaki beklentilerin gün içerisinde karşılık bulabilir.
Kova: Birikimini arttırmak için maddi konularda kendini sınırlandırmak isteyeceksin. Kenardaki paranı farklı bir şekilde değerlendirmek için fikir alışverişlerinde bulunabilirsin.
Balık: İş arayışında olan bir Balık burcuysan, beklemediğin birçok iş fırsatı bugün karşına gelecek. Aile büyüklerinden göreceğin destek, tercihlerini kolaylaştıracak.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları
Geleceğe dair planlarınızı gözünüzün önünde tutmak ve disipline etmek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bilincine varmak size iyi hissettirebilir. Çevrenizde size karşı art niyetli olan insanların tutumlarını açık açık yorumlayacaksınız.
Boğa Burçları
Geçmişten taşıdığınız bazı dertlerinizi kenara bırakmanın hafifliğini ruhsal olarak hissedeceksiniz. Gerek kariyeriniz için gerek ilişki hayatınız için aldığını yapıcı kararlar size farklı bir çehre kazandıracak.
İkizler Burçları
Sorumluluklarınızın bilincine varmış olmak aileniz ile aranızda olan iletişiminizi düzene koyacak. Zihninizi yoran algılardan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Maddi durumunuza bir denge getirmek isteyebilirsiniz.
Yengeç Burçları
Planladığın işleri bir bir gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu üzerinizde olacak. Saygınlığınızın artması size özgüven kazandıracak. Gökyüzü arkadaş çevrenizde özlenen ve aranan kişi olacağınızı işaret ediyor.
Aslan Burçları
İletişim dilinize dikkat ettiğiniz bir haftadasınız. İkna kabiliyetinizin kullandığınız kelimelerde saklı olduğunu biliyorsunuz. Ailenizin yaşadığı sorunlar ile yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz.
Başak Burçları
Arkadaş grubunuzda anlam veremediğiniz gerginlikler olabilir. Ruhunuzu dinlendirmek adına meditasyon yapma fikri size yakın gelecek. Bireysel ihtiyaçlarınıza yoğunlaşacağınız bir hafta sizi bekliyor.
Terazi Burçları
Size yapılan eleştirileri dikkate alarak kendinizde bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Yakın çevrenizin size sunduğu iş imkânlarını geri çevirmeyerek değerlendirmeye alacaksınız. Bu hafta sizin için farklı bir anlam taşıyor.
Akrep Burçları
Aktivitelerinize ağırlık vereceksiniz. Daha öce keşfetmediniz yeteneklerinizin olduğunu öğrenebilirsiniz. Aile içinde yanlış anlaşılmalara mantıklı açıklamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz.
Yay Burçları
İmkânlarınızı doğru değerlendirmenin faydasını göreceksiniz. Maddi olarak yaptığını z birikimlerinizi yatırım yaparak değerlendirmek isteyebilirsiniz. Sonuç odaklı olduğunuz bir hafta
Oğlak Burçları
Duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol altına almakta zorluk çekmeyeceksiniz. Mantıklı düşünemediğiniz durumlarda aile büyüklerinizde yardım almak size iyi gelebilir. Sağlığınıza dikkat edebilirsiniz.
Kova Burçları
Gelecek hedefleriniz sizin için önemli olacak. Boş geçirdiğiniz her anınız için pişmanlık duyabilirsiniz. Çevrenizde küslük yaşayan tanıdıklarınızın olgun davranamadığı konularda büyüklüğü siz yapacaksınız.
Balık Burçları
Kişisel bakımınıza daha fazla özen göstermek istediğiniz bir haftadasınız. Bu yönde yaptığınız harcamalarınız artabilir. Yaşam tarzınızı iyileştirmek adına attığınız adımlar sizi mutlu edecek.