İşadamı Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'un nafakasına zam!

2019 yılında ünlü oyuncu Naz Elmas, Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturmuştu. Erol Özmandıracı'nın kız çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Merve Başbuğ, ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı.

İCRA TAKİBİ SONRASI NAFAKA DAVASI

Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı 3 aylık koruma kararı aldırmıştı. Bunun ardından Merve Başbuğ, kızı için ödenmesi gereken nafakanın yatırılmadığını iddia ederek iş insanına 12 bin liralık icra takibi başlatmıştı.

NAFAKA ARTSIN

İlerleyen günlerde davalara bir yenisi eklenmiş ve Merve Başbuğ, Özmandıracı'dan dünyaya gelen çocuğunun zor koşullarda yaşadığını, işadamının ise lüks harcamalar yaptığını iddia ederek Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafaka davası açmıştı. Genç kadın, aylık 3 bin 500 lira olan nafakanın 20 bin olması talebinde bulundu.

KARAR VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme Merve Baştuğ'un açmış olduğu davada Erol Özmandıracı'nın ödediği 3 bin 500 liralık nafakanın 7 bin 500 lira olmasına karar verdi.