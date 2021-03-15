Renklerle içindeki gücü uyandır

Renkler... Her yerdeler!

Ve yalnızca ışığın yansımasından ibaret değiller.

Onların da hafızası, enerjisi ve hatta evrene gönderdikleri mesajları var.

Spiritüel öğretilerde ve biyoenerjide renklerin önemi çok büyük.

Gökkuşağının renkleri ile enerji merkezi olan fiziksel bedenimizdeki çakralarımızın renginin aynı olması da asla tesadüf değil.

Biliyor musunuz, her renk bir duyguyu ifade ediyor. Gerçek duyguların açığa çıkmasına da yardımcı oluyorlar.

Örneğin; kimi insanlar bazı renkleri sevmez, hayatının hiçbir alanında kullanmak istemez. Kimilerinin de bazı renkteki yiyeceklere alerjisi olur. Bu durum, muhtemelen söz konusu rengin geçmişte yaşanan bir travmayı hatırlatmasından kaynaklanıyordur.

Bir rengi kullanmak istememek, aslında bilinçaltında o travmayı hatırlama korkusundandır.

Neyse ki o rengi tespit edebilme ve buna bağlı olarak bilinçaltımızda hissettiğimiz duyguyu iyileştirebilme gücüne sahibiz.

Eğer siz de renklerin verdiği mesajları çözebilir ve onlara yön verebilirseniz, hayatınızda çok fazla şeyi kontrol edebilecek güce sahip olursunuz.

TİTREŞİMLERİ SİNİRLERİ UYARIR

Renkler; duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyamızı olumlu ya da olumsuz etkileme gücüne sahiptir.

Her renk, dalga boyuna göre kendine has titreşimler yayar.

Bu titreşimler, sahip oldukları hız, yön ve frekansa göre ilgili sinirleri uyarır.

Renklerin içerdiği düşük ya da yüksek titreşimli enerjiler, üzerimizde etkili olur.

O nedenle birbirine zıt renkleri yan yana getirirken, gün boyunca size gelecek olan titreşimlerin gücüne de hazırlıklı olmalısınız.

Karşınıza çıkan negatif kişilere, olaylara, zıt enerjilere de şaşırmamalısınız.

Eğer kendinize uygun rengi bulursanız, enerjinizi yükseltmeyi başarırsınız.

Renk tercihleri, duygusal dünyamızın karakteristik özellikleriyle de ilişkilidir.

Senin rengin hangisi?

Işığın kırılma özelliğini ilk kez 1666 yılında İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronom Isaac Newton fark etmiş.

Bir deney sırasında prizmadan geçen güneş ışığının rengârenk şeritler haline dönüştüğünü görmüş ve beyaz ışığın yedi temel renkten (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor) oluşan bir karışım olduğunu söylemiş.

Buna renk spektrumu ya da yaygın deyimiyle gökkuşağı deniyor.

Kaynağını güneşten alan ışık, elektromanyetik enerjiyle dolu.

O nedenle renklerin enerjisinden yararlananlar ve bulundukları durum içinde hangi rengi kullanmaları gerektiğini iyi bilenler, hayatını çok kolaylaştırır.

Peki var oluşumuzdan bu yana taşıdığımız renkler hangileri? Sevdiğimiz renk bize pozitif etki mi veriyor, yoksa aslında yaşamımızdaki negatif olayların mıknatısı mı? Ruh rengimiz nedir ve bizi nasıl etkiliyor? İsmimizin renk enerjisi nedir?

Tüm bunların yanıtını renk analizi yaptırarak bulmak mümkün.

Bazı renklerin enerjileri

Mor: Güç, barış ve bilgeliği, şifayı sembolize eder.

Pembe: Sakinleştirici özelliği vardır. Negatif düşüncelerden kurtulup farklı konulara odaklanmanızı ve negatife tepkisiz kalmanızı sağlar.

Beyaz: Eğer sınava girecek, toplantı yapacak ya da önemli bir sözleşme imzalayacaksanız, bu rengi tercih edin. Çünkü odaklanmanızı sağlar, stresinizi azaltır.

Sarı: Dikkat çekici zekâyı, pratikliği temsil eder. Taksilerin sarı renkte olması tesadüf değildir. Ancak uzun süre kullanılırsa gerginliğe yol açar. Gelip geçicilik enerjisini ve uyarıyı yansıtır, tıpkı trafik lambasındaki sarı gibi!

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