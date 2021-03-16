Ünlü oyuncu Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi Nebahat Çehre'yle sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Son olarak Beren Saat, bir dönem Aşk-ı Memnu'da annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü unutmadı. Dün 77 yaşına basan Nebanah Çehre'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Beren Saat, paylaşımına Aşk-ı Memnu'dan emojiler de ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı hayranlar tarafından çok beğenildi.