Ünlü oyuncu Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi Nebahat Çehre'yle sosyal medyayı sallayan paylaşım!

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi hala konuşulmaya devam ediyor. Dizi oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Görüşmeyi sürdüren isimler arasında başrol karakteri Bihter'i canlandıran Beren Saat ile Firdevs hanıma hayat veren Nebahat Çehre de yer alıyor.
Son olarak Beren Saat, bir dönem Aşk-ı Memnu'da annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü unutmadı. Dün 77 yaşına basan Nebanah Çehre'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Beren Saat, paylaşımına Aşk-ı Memnu'dan emojiler de ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı hayranlar tarafından çok beğenildi.