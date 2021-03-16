Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi Nebahat Çehre'yle sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Giriş Tarihi: 16.3.2021 16:45 Son Güncelleme: 16.3.2021 16:45

Ünlü oyuncu 'ten Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi 'yle sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Ünlü oyuncu Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi Nebahat Çehre'yle sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Aşk-ı Memnu, bir döneme damga vuran ve hala adından söz ettiren Türk yapımı en önemli diziler arasında yer alıyor. Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor. O isimlerden biri de başrol karakteri 'i canlandıran ile hanıma hayat veren . Bir dönem Nebahat Çehre'nin kızını canlandıran Beren Saat, usta oyuncunun doğum gününü unutmadı. Saat'in Çehre ile yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı. Ayrıca Beren Saat'in paylaşımına diziden emojiler eklemesi, Aşk-ı Memnu hayranlarını da mest etti.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi hala konuşulmaya devam ediyor. Dizi oyuncuları ise yıllar geçse de arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Görüşmeyi sürdüren isimler arasında başrol karakteri Bihter'i canlandıran Beren Saat ile Firdevs hanıma hayat veren Nebahat Çehre de yer alıyor.

Son olarak Beren Saat, bir dönem Aşk-ı Memnu'da annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre'nin doğum gününü unutmadı. Dün 77 yaşına basan Nebanah Çehre'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Beren Saat, paylaşımına Aşk-ı Memnu'dan emojiler de ekledi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı hayranlar tarafından çok beğenildi.

Birçok yapımda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, 15 Mart 1945'de doğdu. Ünlü oyuncu, dün itibariyle 77 yaşına girdi. Birlikte aynı yapımda rol alan arkadaşları, ünlü oyuncuyu bugünde de yalnız bırakmadı.

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Ünlü oyuncu Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu dizisindeki annesi Nebahat Çehre'yle sosyal medyayı sallayan paylaşım!
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