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Giriş Tarihi: 16.3.2021

Cemiyet dünyası ’da

Cemiyet dünyası Kartalkaya’da
KIŞ sporseverleri mevsimin son günlerinde kayak merkezlerini doldurmaya devam ediyorlar. Genç iş insanı Gökhan Erdem de hafta sonunu kız arkadaşı ve kuzeniyle birlikte Bolu Kartalkaya da geçirdi. Kaya PalazzoSki Mountain Resort otelde konaklayan Erdem kız arkadaşıyla birlikte Drop Lounge'da öğlen yemeği yedi. Başar Kozanoğlu ve Alize Dinçkök de hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçiren isimler arasındaydı. Snowboard yapmayı seven ikili günün büyük bir kısmını pistte geçirdi. Ekstrem sporlara düşkünlüğü ile de tanınan Cem Hakko da otelin pistlerinde görsel bir şölen sergiledi.
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Cemiyet dünyası Kartalkaya’da
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