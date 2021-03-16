Hizmetçim hem soydu hem dövdü

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli Sunay Y., bu kez de Avcı'yı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.Avcı, ifadesinde yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darp etmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı, ön dişimin çatlamasına sebep oldu. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu."Savcılık 'basit yaralama' suçu kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyasını söz konusu suç uzlaşmaya tabi olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderdi. Tarafların uzlaşması için görüşme sağlansa da uzlaşma gerçekleşmedi. Sunay Y. hakkında 'basit yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Hizmetli Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sunay Y. hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. İddianamede olay tarihinde bazanın altında bulunan paranın hizmetliden başka kimse tarafından bilinmediği, paranın kendisine sorulduğunda ise saldırgan davranışlarda bulunduğu anlatıldı.