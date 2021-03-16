Usta sanatçı Harika Avcı yaşadığı dehşet anlarını böyle anlattı!

'KONUŞMAK İSTEDİM BENİ DARP ETTİ'

Şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın evinde bulunan 1 milyon 568 bin lirasını çaldığı iddiasıyla yargılanan hizmetli Sunay Y., bu kez de Avcı'yı yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.