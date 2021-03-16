Son dakika: Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a hapis cezası verildi

ERDİ SUNGUR'A 1 YIL 3 AY, YAĞMUR AŞIK'A 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bu davadan ayrı olarak ikili hakkında Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu Görevlisine Mukavemet', 'Hakaret' ve 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamasıyla açılan davada ise karar çıktı. Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Erdi Sungur'a 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, Yağmur Aşık'a ise 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak için Direnme' ve 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.