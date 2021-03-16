16 Mart 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Mart 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Mart 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR BALIK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 16 MART 2021 SALI
Astrogündem: Güneş-Plüton 60'lığı dünyanın dört köşesine eğitim alanına format atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır eğitimci ya da okul idaresi görevinde bulunmak isteyenleri ise farklı yaptırımlar bekliyor. Aynı zamanda Merkür Balık burcuna geçiyor. Bu da ülkemizin barajları ve su hijyeni konusunu gündeme taşıyabilir.
Koç: Sabah saatlerinde yoğun bir programın olacak. Detaylara daha fazla odaklanman gerekebilir. Öğleden sonra nefes aldığını ve rahatladığını hissedeceksin.
Boğa: Sabah saatlerinde işe giderken beklemediğin aksiliklerle karşılaşabilirsin. Toplantılarını ertelemek zorunda kalabilirsin. Akşam saatlerinde alışverişe çıkmak isteyeceksin.
İkizler: Kariyerinde karşına çıkacak yeni fırsatları değerlendirmek isteyeceksin. Gelecek planların seçiminle birlikte belirginleşecek.
Yengeç: Sabah saatlerinde Ay'ın boşlukta hareket edecek olması aksilikleri de beraberinde getirecek. Bugün birikimini değerlendirmek için doğru bir gün olmayabilir.
Aslan: Geçmişte yaşadığın olaylar ile birlikte daha güçlü bir şekilde hareket edeceksin. Aile büyüklerinin üzerinde baskısı kurmaya çalıştığını hissedebilirsin.
Başak: Soğukkanlı bir şekilde kararlar alman gerekebilir. İlişkilerinde duyguların yerine mantığınla hareket etmek isteyeceksin.
Terazi: Sabah saatlerine kararsızlığın damga vuracak. Aile içerisindeki tartışmalardan uzak kalmak isteyeceksin. Evli bir Terazi burcuysan, evliliğindeki sorunları geride bırakacaksın.
Akrep: Hayatında farklı kararlar alman gereken konular karşına gelecek. İş yerindeki yoğun programın, planlarını ertelemene sebep olacak.
Yay: Gereksiz konularla meşgul olmak planlarını aksatabilir. Evli bir Yay burcuysan, eşinle birlikte yeni bir aktiviteye başlamayı düşünebilirsin.
Oğlak: Bugünün gündemini ikili ilişkilerin oluşturacak. Boşanma sürecinde olan bir Oğlak burcuysan, devam eden süreç ile ilgili gelişmeler olabilir.
Kova: Evin dekorasyonu için internetten farklı fikir önerileri araştıracaksın. Bu günlerde tatil rotası oluşturabilirsin.
Balık: Senin için kişisel bakımın ile ilgileneceğin bir gün olacak. Kardeşi olan bir Balık burcuysan, kardeşinin kariyerindeki gelişmeler seni gururlandıracak.
MERKÜR BALIK BURCUNDA
İletişimi ve haberleşmeyi temsil eden gezegen Merkür, bugün su grubunun en mistik düşünceleri barındıran burcu olan Balık burcuna geçecek. Bu geçiş sıradan bir geçiş olmayacak takdir edersiniz ki. Baharın havasına yavaş yavaş girmişken dünyanın değişime olan adaptasyonunu daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Göremediğimiz en ince detaylar artık daha anlaşılır gelecek.
"Merkür son burçta hareket ettikten sonra 4 Nisan'dan itibaren Zodyak'ta yeni bir yolculuğa başlayacak."
Gerçeklere Tutunmak Herkesin Harcı Değildir
Haberleşme gezegeni hazır su burcunda konum almışken, bu ziyaretin iletişimimizi etkilememesi düşünülemez. Hele ki günümüzde sosyal medyanın küreselliğinde şekillenen dünyada. Hal böyle olunca uzun zamandır aramızda bağ olan insanlarla çeşitli kırılmalar yaşayabileceğimizi işaret ediyor Merkür. Kariyer bazlı ele alındığında ise ortaklarımızı ve bağlantılarımızı ilgilendiren konuların da gündeme taşınabileceğini vurguluyor. Bu seferki iletişim serüvenleri ise Balık burcunun özellikleri ışığında gelişen duygusal kırılmalardan çok daha somut bir şekilde hayatlarımıza sirayet edecek. Merkür'ün Balık seyri bize realist bakmak konusunda farklı bir uzmanlık kazandıracak.
Geçici Değil, Seçici!
Merkür Balık burcundayken bıraktıkları izlenim güçlü olmayan kişiler hayatlarımızda varlıklarını sürdürmeye devam etmek istese de seçici olan yanımızı ortaya çıkacağız. Sosyal çevremizi baştan dizayn ettiğimiz günlere giriş yapmışken, yaşadığımız olayların çoğuna duygusal bakmak istemeyeceğiz. İletişim gezegeninin su grubunun duyguları derin yaşayan burcundaki seyri sanıldığı kadar hafif geçmeyecek. Öyle ki takıntılı olduğumuz konularda kırmızı çizgilerimizi çekeceğiz. Prensiplerimiz bizi yansıtacak. Yaşamın sadece belirli alanlarından değil, her alanından düzen isteği akacak. En önemlisi ise obsesif yapıdakiler kendilerini daha net belli edecekler. Bu kişiler sadece belli başlı alışkanlıklarıyla değil, hayat stilleriyle ön plana çıkacaklar.
"Obsesif olanlar ve düzen arayanlar bir bir ortaya çıkarken, hepimiz çevremizdeki bazı insanlarla gerilebiliriz. Bunun sebebini çok da merak etmeyin. Belki size söylemeden toparlanmak isteyenler de vardır ve siz farkında bile değilsinizdir. Merkür'ün Balık burcuna geçişi her şeyin bir sebebi var dedirtecek."