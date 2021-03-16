16 Mart 2021 Salı Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Mart 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Mart 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR BALIK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI - 16 MART 2021 SALI

Astrogündem: Güneş-Plüton 60'lığı dünyanın dört köşesine eğitim alanına format atmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır eğitimci ya da okul idaresi görevinde bulunmak isteyenleri ise farklı yaptırımlar bekliyor. Aynı zamanda Merkür Balık burcuna geçiyor. Bu da ülkemizin barajları ve su hijyeni konusunu gündeme taşıyabilir.

Koç: Sabah saatlerinde yoğun bir programın olacak. Detaylara daha fazla odaklanman gerekebilir. Öğleden sonra nefes aldığını ve rahatladığını hissedeceksin.

Boğa: Sabah saatlerinde işe giderken beklemediğin aksiliklerle karşılaşabilirsin. Toplantılarını ertelemek zorunda kalabilirsin. Akşam saatlerinde alışverişe çıkmak isteyeceksin.

İkizler: Kariyerinde karşına çıkacak yeni fırsatları değerlendirmek isteyeceksin. Gelecek planların seçiminle birlikte belirginleşecek.