Yağmur Sarnıç’a 2 yıl 9 ay hapis cezası

Cezaevifirarisi sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte futbolcu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla yargılanan Yağmur Sarnıç'a 'jandarmaya direnmek ve hakaret' suçlamasıyla da dava açılmıştı.Davayı karara bağlayan mahkeme; Sarnıç ve Sungur'a 'Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Aşık'ı 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi.Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Sarnıç, cezanın infazı için hapse girecek. Sarnıç'ın başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozulup infaz edilecek.Aşık ve Sungur'un ceza aldığı olay şöyle gelişti: Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapıldı. Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Sungur, araçla görevlinin eline çarpıp kaçtı. Daha sonra saklandıkları adreste yakalanan ikili burada da jandarmaya direndi. Sarnıç, "Hepinizin Allah belasını versin! Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar, pislikler" diyerek hakaret etti. Ardından elinde takılı bulunan kelepçeyle jandarma görevlisi Alperen A.'nın başına vurup onu yaraladı.