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Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:07 Son Güncelleme: 17.3.2021 09:08

sevgilisi 'nun evinin balkonunda ! "Sezonu açıyorum" diyen Berrak Tüzünataç'tan olay poz...

Berrak Tüzünataç sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun evinin balkonunda bikinisiyle güneşlendi! Sezonu açıyorum diyen Berrak Tüzünataç'tan olay poz...

Güzel oyuncu ile ’nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz aşk duyanları şaşırtsa da ikiliden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun 'deki deniz manzaralı lüks evinde geçirdi. Uraz Kaygılaroğlu'nun aşkını sosyal medyadan haykırdığı Berrak Tüzünataç sevgilisinin balkonunda güneşin keyfini çıkardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Berrak Tüzünataç beyaz bikinisiyle güneşlendiği anlara "Sezonu açıyorum" notunu düştü. İşte Berrak Tüzünataç'ın paylaşımı...

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz aşk duyanları şoke etti. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulmuştu. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu sonrasında aşklarını sosyal medyadan ilan etti.

'SEN BEN VARDIK'

Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Şarkının sözleri ise şöyle; "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu.. Sevişmek tek derdimiz oldu.."

Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada 'ilan-ı aşk' olarak algılandı. Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde Melis İşiten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.

ARADIĞI AŞKI BULAMADI

Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birliktelik yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç da aradığı aşkı yine bulamamış ve ayrılık kararı almıştı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisinin Kadıköy'deki evinde geçirdi. Ünlü oyuncunun ilk yaptığı ise bikini giyip güneşlenmek oldu.

BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ

Sıcak havanın da etkisiyle kendisini sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan beyaz bikinili pozunu paylaştı.

Gönderisine "Sezonu açıyorum" notunu ekleyen Berrak Tüzünataç, yazı andıran sıcak havada bol bol D vitamini aldı.

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Berrak Tüzünataç sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun evinin balkonunda bikinisiyle güneşlendi! "Sezonu açıyorum" diyen Berrak Tüzünataç'tan olay poz...
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