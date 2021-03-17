Çağatay Ulusoy Bensu Soral ve Serenay Sarıkaya’nın kazancı dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde bakın kim var!

Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Bensu Soral da birçok ünlü gibi cebini reklamlar sayesinde dolduruyor.
Marka yüzü olduğu markadan 2019'da 1 buçuk milyon TL alan güzel oyuncu, şimdi de bir şampuan markasıyla anlaştı.
Soral'ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi.
SAÇLARINI SAVURDU, 1 MİLYONU CEBİNE KOYDU
Takvim'in haberine göre; Şampuan markasının ilk Türk kadın marka yüzü olan Bensu Soral'ın reklam filminin çekimleri Kapadokya'da yapıldı.
SERENAY SARIKAYA İKİ AYRI PROJE MÜJDESİ VERDİ
Serenay Sarıkaya ise Maldivler tatili dönüşü, önceki gün ilk kez Etiler'de görüntülendi.
Sarıkaya, iki ayrı proje müjdesi verdi. Dedikodulara göre Sarıkaya'nın projelerinden biri uyarlama bir dijital platform dizisi olacak.
ERKEKLERİ SOLLADI
Serenay Sarıkaya'nın 8 bölüm olarak düşünülen diziden de bölüm başı 400 bin TL alacağı konuşuluyor.
Serenay, bu rakamla da en fazla ücret alan oyuncu listesinin zirvesine çıkacak.
ÇAĞATAY ULUSOY LİSTENİN ZİRVESİNDEYDİ AMA...
Türkiye'de en çok kazanan dizi oyuncuları arasında ilk sıralarda hep erkekler yer alıyor.