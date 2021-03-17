Haberler Günaydın Haberleri Hızır harekete geçti ortalık karıştı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” rakip tanımıyor!
Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:46 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:47

harekete geçti ortalık karıştı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” rakip tanımıyor!

Hızır harekete geçti ortalık karıştı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” rakip tanımıyor!

’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 186. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra listesine girdi.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Hızır'ın intikamı damga vurdu.

Cezaevinden tahliye olup evine dönen Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın da yardımıyla kurulan tuzakları ortaya çıkarmıştı.

Yüzleşmek için tek başına Tuncay'ın karşısına çıkan Hızır Reis karşılıklı restleşmenin ardından mekanı terk eder. Dışarıda konuşlanan İlyas'a vur emrini veren Hızır, Tuncay'ın ofisini yerle bir eder. Tuncay öldü mü? Bu hareketin bedeli ne olacak? Cevaplar bir sonraki bölümde atv'de.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,54 izlenme oranı ve %21,53 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 186. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Hızır harekete geçti ortalık karıştı! “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” rakip tanımıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA