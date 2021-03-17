Karım saldırdı yetişin

Meral Kaplan, 2011 yılında evlendiği Erhan Kanioğlu'yla olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. İddiaya göre Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verildi.Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.