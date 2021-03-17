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Giriş Tarihi: 17.3.2021

Karım saldırdı yetişin

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Karım saldırdı yetişin

İddiaya göre , geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı 'taki iş yerine gitti. Çift burada tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini tehdit etti, ardından da saldırdı. Darp edilen , polisi arayarak yardım istedi

Meral Kaplan, 2011 yılında evlendiği Erhan Kanioğlu'yla olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. İddiaya göre Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.

TIRNAĞIYLA YARALADI
Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verildi.

Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Karım saldırdı yetişin
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