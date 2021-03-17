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Giriş Tarihi: 17.3.2021 08:01 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:37

Linççilerin hedefinde bu sefer vardı! ’lısı ’cüsü bir olup babaya saldırdı!

MEVLÜT TEZEL
Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Gencebay vardı! PKK’lısı FETÖ’cüsü bir olup babaya saldırdı!

Yine imzalı bir röportajı ve yine linç! Linççilerin hedefinde bu sefer (Gencebay) vardı. Siyasetçisinden medya fenomenine, firarisinden sempatizanına kadar birçok kişi Orhan Baba’yı ‘Devletime saygılı biriyim” dediği ve Cumhurbaşkanı’na karşı saygılı olunmasını istediği için linç etti! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na saygı duymak suç mu? Sosyal medya muhaliflerine göre suç. Onlara göre Erdoğan’ı ne seveceksin, ne de saygı duyacaksın! Bir sosyal medya kullanıcısının dediği gibi: “ eğer Başkan Erdoğan’ı eleştirseydi, bu linççi tayfa onu omuzlarına alırdı.” Durum bundan ibarettir. Günaydın köşe yazarı bugünkü yazısında Orhan Gencebay’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Yine Tuba Kalçık imzalı bir Günaydın röportajı gündem oldu ve röportaj yapılan kişi de linç edildi! Günaydın'ı hazırlayanlar da, okuyucularımız da bu duruma hiç şaşırmıyorlar artık. Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Baba (Gencebay) var.

Orhan Baba'nın "Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyor. Ben devletime saygılı biriyim" demesi memleket meselesi oldu iyi mi? Siyasetçisinden sosyal medya fenomenine, FETÖ firarisine kadar birçok kişi Orhan Baba'yı linç etti!

Ben Orhan Baba'nın Cumhurbaşkanı eleştirilmez diye düşündüğüne inanmıyorum. O ifadede 'sosyal medyayı kötü niyetli kullanan, art niyetliler'e dikkat çekiliyor. Güne bugün kimi linç etsem diye başlayan, Erdoğan'a olan nefretleri yüzünden sağlıklı düşünemeyen kişiler bunlar. Bence Orhan baba Cumhurbaşkanına yapılan art niyetli eleştirilere üzüldüğünü ifade ediyor.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na saygı duymak suç mu? Sosyal medya muhaliflerine göre suç, hem de linç edilme nedeni! Onlara göre Erdoğan'ı ne seveceksin, ne de saygı duyacaksın!

Orhan Baba gibi sağduyulu, tecrübeli sanatçılar için devlet kavramı ve onu temsil eden kişiler çok önemlidir! Devleti temsil eden ön önemli kişi de Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı hem devleti, hem de halkı temsil eder. Siyasi görüşlerine katılmasanız bile en azından Cumhurbaşkanına ve onun temsil ettiği makama saygılı olmak gerekir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanına yapılmış bir hakaret de tüm halka yapılmış demektir.

Ne yazık ki, Orhan Baba gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kurmuş bir sanatçı Cumhurbaşkanı'nı sevdiği ve saygı duyduğu için linç ediliyor, hakaretlerde bulunuluyor! Bir sosyal medya kullanıcısının dediği gibi bu linççi tayfa, Erdoğan'ı eleştirseydi Orhan Gencebay'ı omuzlarına alırlardı. Durum bundan ibarettir.

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Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Gencebay vardı! PKK’lısı FETÖ’cüsü bir olup babaya saldırdı!
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