Seren Serengil 'çalışanına darp' iddiasından yargılanıyor

'ELİNDE HASTANE RAPORU VARDI'

Yine tanık olarak dinlenen Hasan A., ise beyanında polis merkezinde çalıştığını söyleyerek '29 Mart 2020 tarihinde müşteki karakola geldi. Birkaç kez Seren ismini söyledi. Ben de 'Kim bu Seren?' dediğimde Seren Serengil olduğunu belirtti. Kendisini darp ettiğini, ittiğini ve saçını çektiğini söyledi. Elinde hastane raporu mevcuttu. Kendisi ileri bir tarihte geleceğini söyleyerek çıkıp gitti.' dedi.