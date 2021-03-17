Son Dakika Haberler: Zerrin Özer yaşadığı kan donduran olayı yıllar sonra itiraf etti! ‘Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım’

Benim evliliğim 13 saat sürdü. Bir senedir çıkıyorduk, biraz daha saygı duyulsun diye ben iki sene dedim. Dolandırıcılık ortaya çıkınca dediler ki iki sene hiç mi anlamadın?

Öyle enteresan bir şey ki, bana deniliyordu ki her zaman "ben basına çıkmayayım" Ne ağır adam diyordum. Hep evdeyiz, dışarı falan çıktığımız yok. Bir kere TRT'ye gelmiş resmini çekmişlerdi. O gün düğünde çok az kişi var.