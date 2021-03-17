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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:31 Son Güncelleme: 17.3.2021 12:33

Ünlü sunucu 'nun talihsiz kazası! Mama kabı boğazına batan !

Ünlü sunucu Ekin Olcayto'nun talihsiz kazası! Mama kabı boğazına batan Ekin Olcayto ölümden döndü!

Ünlü sunucu 'nun talihsiz kazası... Sunucu , önceki akşam evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşen ve baygınlık geçiren Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. Kırılan parçaların boğazına ve çenesine batması üzerine hemen hastaneye kaldırılan Olcayto, ameliyat oldu. İşte ünlü sunucunun sağlık durumu hakkındaki son dakika gelişmesinin detayları...

Ünlü sunucu Ekin Olcayto'nun talihsiz kazası... Sunucu Ekin Olcayto, önceki akşam evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşen ve baygınlık geçiren Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. Kırılan parçaların boğazına ve çenesine batması üzerine hemen hastaneye kaldırılan Olcayto, ameliyat oldu. İşte ünlü sunucunun sağlık durumu hakkındaki son dakika gelişmesinin detayları...

Ünlü sunucu Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Önceki akşam su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşen ve baygınlık geçiren Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü.

Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı. Evinde bulunan arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olcayto, hastanede plastik cerrah olmadığı için Acıbadem Maslak Hastanesi'ne götürüldü.

Dün ameliyata alınan Olcayto'nun taburcu olduğu öğrenildi.

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Ünlü sunucu Ekin Olcayto'nun talihsiz kazası! Mama kabı boğazına batan Ekin Olcayto ölümden döndü!
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