Ünlü sunucu Ekin Olcayto'nun talihsiz kazası! Mama kabı boğazına batan Ekin Olcayto ölümden döndü!

Ünlü sunucu Ekin Olcayto'nun talihsiz kazası... Sunucu Ekin Olcayto, önceki akşam evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşen ve baygınlık geçiren Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. Kırılan parçaların boğazına ve çenesine batması üzerine hemen hastaneye kaldırılan Olcayto, ameliyat oldu. İşte ünlü sunucunun sağlık durumu hakkındaki son dakika gelişmesinin detayları...