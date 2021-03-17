Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 17 Mart 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Mart 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Mart 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BALIK BURCUNDAKİ MERKÜR BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Sabah saatlerinde gerçekleşecek Ay-Satürn karesi Toprak üstü zenginliklere kafa yorarken bir yandan da dinleri ilgilendiren tarihi eserlerin ve yapıtların toprağın altından çıktığına şahit olacağımızı işaret ediyor. Sırlı kapılar aralanıyor.
Koç: İş yerinde yaşanacak tartışmalardan olumsuz etkilendiğini hissedeceksin. Farklı alışkanlıklar edinmek için arkadaşlarınla fikir alışverişleri yapabilirsin.
Boğa: Hayatındaki engeller bugün itibariyle tamamen ortadan kalkıyor. Çalışmayan bir Boğa burcuysan, bugün iş başvurularının sayısı artabilir.
İkizler: Kararsızlık seni düşünceler içerisine sokuyor. Bu halini geride bırakmak istiyorsun. Aile içerisinde, seni ilgilendirmeyen konuların içine çekilmen seni üzüyor olabilir.
Yengeç: İş yerinde karşına yeni fırsatlar karşına gelebilir. Sürekli olarak ertelemek zorunda kaldığın konularda artık bir karar vermelisin.
Aslan: Çalıştığın işle kariyer yaşantın arasında fark olduğunu hissedeceksin. Yalnız bir Aslan burcuysan, arkadaşların aracılığıyla yeni birisi ile tanışabilirsin.
Başak: Aile büyüklerine karşı, düşüncelerini açık sözlü bir şekilde dile getireceksin. Uzun süredir aklındaki sağlık konusundaki sorunların gün içerisinde yanıt bulabilir.
Terazi: Çevrendeki kişilerin hayatındaki etkisini bugün daha fazla hissedeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Terazi burcuysan, duyduğun özlem artabilir.
Akrep: İş yerinde senin dışında yaşanacak gelişmelerden olumsuz etkilenebilirsin. Maddi konulardaki beklentin sabah saatlerinde gelen telefon ile karşılık bulacak.
Yay: Sabah saatlerinde gerçekleştireceğin telefon görüşmesi ile güne başlayacaksın. İş yerinde yaşanacak gelişmeler, mevcut programının yoğunlaşmasına sebep olabilir.
Oğlak: Yeteneklerin çalışma alanını inşa etmeni sağlayacak. Aile içerisinde sağlık ile ilgili sorunları olan bir kişi varsa, sevindirici haberler alabilirsin.
Kova: İş yerinde yetiştirmen gereken çalışmalar seni panik içerisine sokabilir. Kariyer hayatında cesur adımlar atmak için harekete geçeceksin.
Balık: Ani kararlar vermek istiyorsun fakat kararsızsın. Evli bir Balık burcuysan, eşinle arandaki sorunları çözmek için ilk adımı atan sen olacaksın.
BALIK BURCUNDAKİ MERKÜR BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
KOÇ: Merkür'ün su burcundaki halinden destek alarak sevdiğiniz insanları kendi haline bırakmak isteyeceksiniz. Baskıcı tavırlardan ve sorumluluklardan az da olsa uzaklaşmak size iyi gelecek.
BOĞA: Özellikle 2006 yılından sonra evlilik yapmış bir Boğa burcuysanız bu süreçte ailenizle daha fazla ilgileneceksiniz. Çevrenizdeki insanları da çok farklı bir mercekte gözlemleyeceksiniz.
İKİZLER: Merkür'ün değişken hali size yarayacak. Sizi hızlandıracak, detaylı düşündürecek ve sorgulayan tarafınızı ortaya çıkaracak. Özellikle kariyer bazlı olan değişimlerinize daha kolay adapte olabileceksiniz.
YENGEÇ: Merkür su burcundayken eski çevrelerinize ne kadar takılı kaldığınızı göreceksiniz. Son 2 buçuk yıldır tutulmalar sebebiyle aldığınız sorumlulukların sizi ne kadar yorduğunu fark etmişsinizdir.
ASLAN: Üstünüzdeki o ataleti, o belirsizliği alacak bu Merkür… Örneğin ilişkilerinizde vereceğiniz düşündüğünüz kararlar bir yandan kişisel harcamalarınızı da fazlaca düşüneceksiniz.
BAŞAK: Karşıt burcunuzda geçecek olan Merkür ile beraber sizi kimse tutamayacak. Bunu ben değil gökyüzü söylüyor. Hayatınızdaki hareket ve pratiklik artacak.
TERAZİ: Özellikle 1982 yılında doğduysanız haritanızda bolca Terazi var demektir. Bir de Merkür, Venüs, Neptün ve Güneş de balık burcunda derken ta ki 21 Mart'a kadar artık duygusal konularınızın içinden çıkmak isteyeceksiniz.
AKREP: Merkür su burcundayken planlar su yüzüne mi düşecek demeyin. Siz kendinizi bu süreçte daha ifade edeceksiniz. Damarınıza basıldığı anda gerilebilirsiniz.
YAY: 2021 yılında tutulmalar olmasa özgürlük olur mu? Olmaz. Yay burcunda dünyada adalet ve hukuk sistemi masaya yatırılırken sizin de hayatınızdaki ivme artacak.
OĞLAK: Yükleriniz azaldı ve öfkeniz bitti. Etrafınızda bolca genç var ve siz bu gençlerle uğraşıyorsanız bugünlerde kaygınız artabilir. Unutmayın ki 1998'den sonra doğanlar çok farklı. Onlar önümüzdeki 80 yılı yönetecekler.
KOVA: İyicil tavrınız bütün dünyada hissedilecek. Merkür'ün 19 gün boyunca Balık burcunda kalması sizi bir nebze olsun yatıştıracak. Sorgulayan tavrınızı ortaya çıkaracaksınız.
BALIK: Merkür Güneş'inizin yakınlarından geçerken siz konuşulacaksınız. Atacağınız adımlar ve verdiğiniz kararlar konuşulacak. Yeni arayışlara ve yeni sektörlere kafa yorabilirsiniz.
Sonuç olarak özgürlüğe adım adım giderken kimseye baskı yapmayın. Kirli bilgilere ayak uydurup o bilgilere yenilerini ekleyenlerden olmayın.