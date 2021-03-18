Atv dizisi ‘Kardeşlerim’den rekor

Etkileyici senaryosu, duygusu yüksek sahneleriyle izleyenleri kalbinden vurmayı başaran atv dizisi 'Kardeşlerim'; hem televizyonda, hem de dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin 20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan beşinci bölümüne ait iki tanıtımı You- Tube'ta 8 milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.Dizinin ilk tanıtımı pazar gününden bu yana 'Trendler' listesinin zirvesinde yer alırken, geçtiğimiz akşam yayınlanan 2'nci tanıtımı da yine listeye girdi. Dizi, aynı anda iki tanıtımıyla en çok izlenenler arasında yer alarak nadir görülür bir başarı yakaladı. Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimlerin rol aldığı 'Kardeşlerim'in beşinci bölümünde de heyecan dorukta olacak.