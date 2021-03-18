Berrak Tüzünataç sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun evinin balkonunda bikinisiyle güneş keyfi yaptı! "Sezonu açıyorum" diyen Berrak Tüzünataç'tan olay poz...

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz aşk duyanları şoke etti. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulmuştu. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu sonrasında aşklarını sosyal medyadan ilan etti.
'SEN BEN VARDIK'
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Şarkının sözleri ise şöyle; "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu.. Sevişmek tek derdimiz oldu.."
Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada 'ilan-ı aşk' olarak algılandı. Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde Melis İşiten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.
ARADIĞI AŞKI BULAMADI
Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birliktelik yaşayan oyuncu Berrak Tüzünataç da aradığı aşkı yine bulamamış ve ayrılık kararı almıştı.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisinin Kadıköy'deki evinde geçirdi. Ünlü oyuncunun ilk yaptığı ise bikini giyip güneşlenmek oldu.
BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ
Sıcak havanın da etkisiyle kendisini sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan beyaz bikinili pozunu paylaştı.