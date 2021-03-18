Berrak Tüzünataç sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun evinin balkonunda bikinisiyle güneş keyfi yaptı! "Sezonu açıyorum" diyen Berrak Tüzünataç'tan olay poz...

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz aşk duyanları şoke etti. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gözlerden uzak aşk yaşamaya başladığı ve birlikteliklerini yalnızca yakın çevresine söylediği konuşulmuştu. Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu sonrasında aşklarını sosyal medyadan ilan etti.