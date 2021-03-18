‘Bir tasarımcı için İstanbul rakipsiz bir yer’

İsviçre'de yaşayan, Madonna, Lady Gaga, Halle Berry gibi yıldızlara tasarımlar hazırlayan Ezgi Çınar, pandemi sürecinde İstanbullu oldu. Çınar, "İsviçre ve Zürih'i seviyorum ancak İstanbul kesinlikle rakipsiz" dedi. Bir tasarımcı için İstanbul'un mükemmel bir yer olduğunu söyleyen 42 yaşındaki tasarımcı, şöyle konuştu: "Kumaş, dantel, deri ve yün gibi malzemeler, üretim tesisleri söz konusu olduğunda İstanbul doğru adres. İlk kapanmadan kısa süre önce İstanbul'a geldim. Kreasyonlarımı, oturduğum dairede oluşturuyorum. Korona nedeniyle sektörde kumaş tedariği azaldı. Hızla kendi kumaşlarımı üretmeye başladım. Bu başka nerede mümkün olabilir? Türkiye'nin en büyük avantajı bu."